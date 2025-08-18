Hrgović nam otkrio planove za budućnost: 'Vi ste uživali, a ja moram ovo nositi'

Filip Hrgović u subotu je navečer u Rijadu pobijedio opasnog britanskog boksača Davida Adeleyea. Time se vratio na pobjednički kolosijek i upisao 19. pobjedu u 20. meču. Nakon dobrog posla u Rijadu, u Zagreb se vratio umoran ali dobro raspoložen i stao pred kamere RTL-a Danas.

"Sve je dobro, kad se pobjedi, ništa ne boli. Dobra pobjeda, iskreno očekivao sam da će biti lakši meč, on je stvarno dao dobar otpor, odradio je meč života, pokazao je srce, sretan sam zbog ove pobjede, puno mi znači", rekao je Filip našoj Donni Diani Prcić pa ispričao kako je izdržao osmu rundu o kojoj svi pričaju.

'Publika je uživala, a ja moram nositi naočale i šiltericu'

"Kako sam izdržao, izdržavao sam, što ja znam, imam dobru bradu. Nažalost, napravio sam te neke greške, malo sam primio koji udarac više nego što sam trebao, malo sam zakomplicirao već dobiven meč, ali na kraju publika je uživala, a ja moram nositi naočale i šiltericu", nasmijao nas je Filip koji je sada u dobrom trenutku u karijeri.

"Ušao sam u jedan lijepi ritam koji nisam imao prilike imati u ovom ozbiljnijem dijelu profesionalne karijere. Dva velika meča u roku od četiri mjeseca, ako bi uspio odraditi još jedan meč do kraja godine to bi bilo odlično", kazao je Hrgović pa otkrio koga želi za sljedećeg protivnika.

Foto: Profimedia

"Mislim da je vrijeme za pravi meč iako je svaki pravi, ali za neko od najvećih imena. Agit Kabayel, Martin Bakole, Joseph Parker, Anthony Joshua, ovaj mali koji sad se borio Itauma Moses se pokazao strašan", otkrio je Filip, ali prvo je na redu odmor.

"Moram malo doći k sebi, bio je težak kamp, dva mjeseca nisam vidio svoju malu bebu i ženu i stvarno je bilo teško i naporno, ali Bogu hvala. Bog me nagradio. Uspio sam pobijediti i jedva čekam doći kući!", zaključio je najbolji hrvatski teškaš.