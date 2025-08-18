Čitava Hrvatska bruji o ovome

Protekli vikend donio je pregršt sportskih uzbuđenja – od boksačkog spektakla i utakmica u SuperSport HNL-u, do početka nove sezone Premier lige i povijesnog debija Luke Modrića u dresu Milana. U drugom po redu Net.hr-a Vikend Retrovizoru donosimo pregled pet najvažnijih sportskih događaja po našem izboru.

Vikend iza nas bio je uzbudljiv, zanimljiv i donio sportske priče koje su sjajna uvertira za novu sportsku sezonu.

Hrgovićeva velika pobjeda

Najbolji hrvatski profesionalni boksač Filip Hrgović nastavlja graditi svoj put prema svjetskom vrhu. U subotu navečer u meču protiv Davida Adeleyja upisao je još jednu pobjedu, obranio WBO interkontinentalni teškaški pojas i osvojio WBA interkontinentalni pojas u istoj diviziji. Hrgović je u Rijadu od samog početka kontrolirao borbu i, unatoč tome što je u drugoj rundi zadobio krvarenje iznad desnog kapka, uspio izdržati taj problem. Pokazavši nevjerojatnu fizičku spremu u potpunosti je izdominirao Davida Adeleyja. U osmoj rundi, nakon što mu je Adeleye pokazao grimasu i narugao mu se, zaderavši mu se u lice nakon plasiranog udarca od strane našeg boksača, Hrga ga je pogodio i bacio na tlo. Adeleye se ustao i nakon toga uzvratio Hrgoviću, koji je nakon kanonade udaraca Britanca plesao na rubu poraza, ali je na kraju otplesao prema 19. pobjedi u karijeri u 20. profi meču. Proslavljeni hrvatski boksač Stjepan Božić za portal Net.hr nakon meča u subotu nam je kazao sljedeće:

"Velika pobjeda za Filipa, pokazao je iskustvo, fizičku pripremu kakvu možda nikad nije imao u životu i veliko srce. Međutim, muče me te Filipove arkade, on ima jako jako osjetljive arkade, ima mekanu, oštećenu i naćetu kožu. Malo ga netko jače pogodi i odmah puca. Velika pobjeda za Filipa, vjetar u leđa, ali mora nešto napraviti s tim arkadama. To mu već treći meč stvara probleme, a ovo je bio drugi meč koji je mogao biti prekinut."

Ovom pobjedom ostao je Filip na jednom profi porazu i dodatno se približio prilici života – borbi za naslov svjetskog prvaka po WBO federaciji. Strani mediji pišu da bi upravo Hrgović mogao uskoro dobiti šansu protiv aktualnog prvaka Oleksandra Usika, što bi bio povijesni trenutak za hrvatski boks.

Rijeka i Dinamo bez pobjednika na Rujevici

Derbi 3. kola SuperSport HNL-a između Rijeke i Dinama privukao je veliku pozornost, a u njemu je slavio Dinamo 2-0. Oba gola djelo su Belje u prvih 45 minuta. Atmosfera na Rujevici bila je užarena, a navijači i Rijeke i Dinama su do posljednjeg trenutka bodrili svoje momčadi. Dinamo je bio bolji u prvom dijelu, Rijeka u drugom, a na kraju su se veselili Bad Blue Boysi. Zagrebački plavi su osvojili i deveti bod u prva tri kola uz gol razliku 7-0 uz clean sheeat. Nikola Jurčević dao je stručni komentar portalu Net.hr nakon utakmice u kojem je istaknuo:

Ovaj Dinamo ima energiju koja je vidljiva. Energija momčadi je jako dobra, nešto što se negdje u nekom dijelu u prošloj sezoni izgubilo i što ih je koštalo naslova prvaka. Ova momčad, čini mi se ovako, je potentna momčad koja ima prostora za napredovanje. Vidimo i jednu pozitivnu konkurenciju igrača s klupe koji ulaze u igru, ulaze u igru s pozitivom u utakmicu. Mislim da je to jedna jako bitna stvar što se stvara jedan dobar, momčadski duh u Dinamu i to se u ove tri utakmice vidjelo po govoru tijela, reakcijama igrača po izmjenama, da je atmosfera jako dobra."

Hajduk uvjerljiv, Torcida gađala igrače bakljama

Na Poljudu je Hajduk svladao Slaven Belupo 3-0, no sportski rezultat ostao je u drugom planu. Torcida je prvih 19 minuta šutjela, izražavajući nezadovoljstvo europskim ispadanjem, a nakon posljednjeg zvižduka dogodile su se scene koje su šokirale javnost – igrači su zasuti bakljama.

Prvi na meti bio je Marko Livaja, aktualni dobitnik Hajdučkog srca, a baklje su ubrzo poletjele i prema ostalim igračima. Incident je zasjenio igru na terenu, gdje je junak bio Bamba s dva gola, dok je treći pogodak dodao Pukštas. Umjesto slavlja, Poljud su obilježili zvižduci i pirotehnika, a mediji pišu da će se o posljedicama ovog navijačkog ispada još dugo raspravljati.

Premier liga krenula derbijem Uniteda i Arsenala

Engleska Premier liga započela je novu sezonu, a najviše pažnje privukao je derbi između Manchester Uniteda i Arsenala na Old Traffordu. Atmosfera je bila električna, a obje momčadi pokazale su visoku razinu spremnosti. Topnici su slavili golom Riccarda Calafiorija u 13. minuti. United je tražio uspješan start u sezonu za koju se nadaju da će im biti uspješnija nego prošla, dok je Arsenal želio potvrditi status glavnog konkurenta za naslov. Na terenu se igralo otvoreno, s puno tempa i borbe, što je još jednom dokazalo zašto se Premier liga smatra najatraktivnijim prvenstvom na svijetu. Rezultat derbija dodatno je podgrijao najavu da će sezona biti uzbudljiva i neizvjesna, s više klubova u utrci za sam vrh.

Luka Modrić debitirao za Milan

Luka Modrić napokon je odigrao svoj prvi službeni susret u dresu Milana. U kup utakmici protiv Barija, San Siro je bio ispunjen do posljednjeg mjesta, a navijači su s velikim emocijama dočekali hrvatskog kapetana. Milan je trijumfirao 2-0 na pogon Rafaela Leaa (14‘) i Alexisa Saelenmaekersa (48‘). Modrić je u igru ušao u drugom poluvremenu, točnije u 63. minuti i odmah preuzeo kontrolu u veznom redu. Njegova mirnoća, pregled igre i sigurnost u dodavanju donijeli su novu dimenziju Milanovoj igri. Strani mediji poput španjolskog AS-a i talijanskog Tuttosporta, njegov nastup opisali su kao “dirigentski”, ističući da će upravo njegovo iskustvo biti ključno za mladu momčad Rossonera.

Iako nije zabio, Modrić je pokazao da i s 40 godina može biti lider na terenu. Njegov debi označen je kao početak nove ere za Milan.

