Stvara se nova sportska priča u Hrvatskoj: Reprezentacija se sprema za Europsko prvenstvo u bejzbolu

Ovih se dana za Europsko prvenstvo priprema hrvatska baseball reprezentacija. Stručni stožer pojačan je s trojicom trenera s bogatim iskustvom u najjačoj ligi svijeta, a cijelu priču o ovoj momčadi i ovom kod nas ne baš popularnom sportu, donosi vam naš reporter i jedan od reprezentativaca - Maro Miljanić.

"Za 10 dana počinje Europsko prvenstvo, evo dajemo sve od sebe, treniramo dva puta dnevno. Jedva čekamo da to sve krene, da pokažemo što smo naučili i u čemu smo najbolji", rekao je reprezntativac Antonio Horvatić.

A sve to odvijat će se pod budnim okom izbornika američkog Hrvata Lukea Salasa koji je oko sebe okupio nevjerojatan stožer. Za obranu hrvatske reprezentacije zadužen će biti Steve Rodriguez, u napadu će glavnu riječ imati Chase d'Arnaud dok će trener bacača Asher Wojciechowski. I sva trojica imaju nešto zajedničko. Za vrijeme igračke karijere nastupali su u najjačoj svjetskoj ligi, MLB-u.

Duga tradicija bejzbola u Hrvatskoj

"Ovo je jedna od najvećih časti koje sam imao u životu. Doći ovdje i predstavljati Hrvatsku u jednom drukčijem i novom sportu koji ima toliko puno potencijala i koji budi nadu. Ovo je bio jedan od mojih najluđih snova" rekao je izbornik Salas.

A jedan od 40 igrača na ovim pripremama je i vaš reporter.

Baseball se u Hrvatskoj igra od 1918 zahvaljujući američkim mornarima koji su u Split došli zbog Prvog svjetskog rata. Zanimljivo, najplaćeniji baseballaš - Dominikanac Juan Soto vlasnik je najvećeg ugovora u svijetu sporta. Njemu će New York Metsi isplatiti 765 milijuna dolara što ga čini plaćenijim čak i od Cristiana Ronalda.

A upravo protiv njega za vrijeme svoje igračke igrao je trener bacača Asher Wojciechowski. 36-godišnjak je prije samo 4 godine igrao za najtrofejniju baseball momčad svih vremena - New York Yankeese, a sada je odlučio prihvatiti zov svojih hrvatskih korijena.

Sport nije kompliciran koliko se misli

"Za mene je stvarno posebno da mogu doći na mjesto odakle potječe moja obitelj i da mogu tu zastavu ponosno nositi na svojim prsima. Zaista sam uzbuđen oko toga", rekao je trener bacača Asher Wojciechowski.

Za one koji nisu pretjerano upoznati s ovim sportom, baseball se sastoji od obrane i napada u kojima se ekipe konstantno izmjenjuju. Ta izmjena zove se inning, a utakmica završava nakon njih 9. Obrani je cilj uhvatiti lopticu i baciti je na pravo mjesto prije nego ondje dođe trkač, dok napad pokušava optrčati sve 4 baze i osvojiti bod.

"Kompliciran je možda na prvu kad pogledate, ali ako pogledate par utakmica odmah ćete skužiti kako sve funkcionira, a onda postane i dosta zabavnije nego što ljudi misle na prvu", rekao je reprezentativac Andrija Tomić.

U Hrvatskoj postoji tek 8 baseball klubova, što je za europske standarde nevjerojatno mala brojka. No bez obzira na manjak terena i igrača, ovi mladići daju sve od sebe da Hrvatsku gurnu u europsku baseball elitu.