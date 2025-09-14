Sandra Elkasević bez medalje! Allman zlatna, Kubanka napravila senzaciju

Konačni poredak:

1. Valerie Allman (SAD) 69.48

2. Jorinde van Klinken (Niz) 67.50

3. Silinda Morales (Kub) 67.25

5. Sandra Elkasević (Hrv) 65.82

Najbolja hrvatska atletičarka Sandra Elkasević osvojila je peto mjesto u bacanju diska na Svjetskom prvenstvu u Tokiju s hicem od 65.82 metara.

Sandri (35) je ovo bio osmi nastup na svjetskim prvenstvima, a treći puta je ostala bez medalje, pa je ostala na zbiru od po dva zlata i srebra, te jednom broncom. Peta je bila i na prošlom SP-u u Budimpešti.

Elkasević je natjecanje otvorila s 64.78 metara i prvu seriju je okončala kao četvrta, da bi drugi i treći hitac završio u zaštitnoj mreži. Zagrepčanka je u četvrtu seriju ušla kao tek osma diskašica, a onda je bacila 65.82 i katapultirala se na četvrto mjesto.

U petom hicu Sandra je otišla do 64.55, a u zadnji hitac ušla je kao peta, no nije bilo snage u zadnjem pokušaju, u kojem je bacila 64.80.

Naslov svjetske prvakinje, prvi u karijeri, osvojila je Amerikanka Valerie Allman s hicem od 69.45 metara, bačen u petoj seriji, dok je srebrna bila Nizozemka Jorinda van Klinken (67,50), a brončana mlada Kubanka Silinda Morales (67.25).

Plasman u finale Elkasević je u petak ostvarila hicem od 66,.62 m, najboljim u kvalifikacijama, a ovaj rezultat iz kvalifikacija bio je nešto slabiji od najboljeg rezultata kojeg je Sandra imala ove sezone - 66,97 m - a postigla ga je na mitingu Dijamantne lige u Eugeneu.

U kvalifikacijama na 400 metara nastupila je Križevčanka Veronika Drljačić, a bila je sedma u svojoj skupina s istrčanih 52.67 sekundi, daleko od osobnog rekorda (51.22).

Kronologija

- Silinda Morales je najveće iznenađenje, ima brončanu medalju. Van Klinken je srebrna, Valerie Allman je svjetska prvakinja!

Sandra na petom mjestu

- Peti hitac nije donio popravak. Sandra će završiti Svjetsko prvenstvo na petom mjestu.

- Sandra je spremna za svoj posljednji hitac.

- Allman je popravila plasman! 69.48 metara i vjerojatno zlato za Amerikanku!

- Vanessa Kamga je baclija novi nacionalni rekord Švedske i ide na četvrto mjesto, Sandra je peta.

Ostaje još jedna šansa za medalju

- Peti put baca Sandra i ovo ide ispod 65 metara. Sandra će imati još jednu priliku za medalju

- Nema promjena u vrhu, vodeća trojka nije popravila svoje rezultate, Sandra je četvrta, a ostali smo bez Emilianove i Da Silve koje nće nastupati u petoj seriji.

Četvrti hitac ide iznad 65 metara

- Bolji četvrti hitac Sandre. Ide preko 65 metara, 65.82. Četvrto mjesto u ovom trenutku.

- U četvrtoj seriji baca se od dna poretka, pa Sandra opet baca treća.

Sandra osma nakon polovice natjecanja, tri serije do kraja

- Treća serija je završena. Sandra Elkasević je osma nakon polovice natjecanja. Ispadaju Samantha Hall s Jamajke i Alida van Daalen iz Nizozemske

- Morales baca sjajnih 67.25 i ide na treće mjesto.

- Craft se spasila, baca preko 65 metara i gura Sandru na osmo mjesto.

- Tausaga baca 65.48 i ide na treće mjesto, Sandra je sedma.

Treći hitac je također neispravan

- I treći hitac Sandre ide u mrežu. Pobjegla je i psovka, sve je jasno

- Allman nije popravila svoj plasman, ali opet je bacila iznad 65 metara. Van Klinken također, nešto ispod 67 metara. Sandra je sljedeća.

- Nakon treće serije ostat ćemo bez dvije najslabije bacačice, deset ide dalje. Sandra je šesta nakon dvije serije.

- I Feng je ispred Sandre, bacila je 65.15

- Vanessa Kamga baca 65.46 i ide na treće mjesto. Sandra je trenutačno peta

Drugi Sandrin hitac je neispravan

- Sandra je drugi puta u krugu za bacanje. Bacila je u mrežu.

- Allman i Van Klinken nisu popravile rezultat iz prve serije.

- Sandra je u prvoj seriji imala četvrti hitac, čekamo drugu seriju.

- Kubanka Morales je bacila 65.11 i ide ispred Sandre koja je sad na četvrtom mjestu. U vodstvu je Allman ispred Van Klinken.

Prvi pokušaj Sandre Elkasević ispod 65 metara

- Sandrin prvi hitac ide ispod 65 metara, 64.78, ispod Allman i Van Klinken.

- Počelo je natjecanje. Allman je odmah krenula odlično s hicem od 67.63

- Sandra će bacati treća po redu, nakon Valerie Allman i Jorinde van Klinken. U finalu je 12 bacačica.

- Finale bacanja diska počinje u 12.12 po hrvatskom vremenu, odnosno 19.12 po lokalnom.

Najava

Sandra Elkasević u nedjelju će nešto iza podneva po hrvatskom vremenu u Tokiju tražiti svoju šestu medalju sa svjetskih prvenstava. Do sad ima dva zlata (Moskva, 2013. i London 2017.), dva srebra (Peking 2015. i Eugene 2022.) i jednu broncu (Doha 2019.).

Plasman u finale Elkasević je ostvarila hicem od 66,72 m, najboljim u kvalifikacijama, i to iz drugog pokušaja. Glavna favoritkinja za zlato je Amerikanka Valerie Allman. Tu je još njezina sunarodnjakinja Laulauga Tausaga, pa zatim Njemica Shanice Craft, Nizozemka Jorinde van Klinken, Kineskinja Bin Feng i Šveđanka Vanessa Kamga.

