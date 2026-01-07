FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
NAJAVA NOVIH POTEZA /

Američki predsjednik pred Kongresom: Objavljen datum Trumpova govora o stanju nacije

Američki predsjednik pred Kongresom: Objavljen datum Trumpova govora o stanju nacije
×
Foto: Aaron Schwartz - Pool Via Cnp/zuma Press/profimedia

Obraćanje predsjednika prvorazredni je politički događaj u SAD-u

7.1.2026.
23:26
Hina
Aaron Schwartz - Pool Via Cnp/zuma Press/profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Američki predsjednik Donald Trump će 24. veljače pred Kongresom održati godišnji govor o stanju nacije, objavio je u srijedu republikanski predsjednik Zastupničkog doma Mike Johnson.

"Poštovani gospodine predsjedniče, dok naša nacija obilježava 250. obljetnicu američke neovisnosti, Sjedinjene Države stoje jače, slobodnije i prosperitetnije pod vašim vodstvom i hrabrim postupcima", napisao je predsjednik Zastupničkog doma u svom pozivnom pismu Donaldu Trumpu.

Govor o stanju nacije je godišnje obraćanje predsjednika SAD-a Kongresu na zajedničkoj sjednici obaju domova, Senata i Zastupničkog doma.

Obraćanje predsjednika prvorazredni je politički događaj u SAD-u koji se redovito koristi u svrhu osvrta na trenutnu političku situaciju i kao najava budućih poteza.

POGLEDAJTE VIDEO: Bijela kuća prijeti vojnim napadom na najveći otok: Grenland i Danska pozivaju na razgovore

Donald TrumpKongres
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
NAJAVA NOVIH POTEZA /
Američki predsjednik pred Kongresom: Objavljen datum Trumpova govora o stanju nacije