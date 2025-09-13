Nestvarni Crouser do trećeg zlata u nizu, američka štafeta osvetila se nizozemskoj

U Tokiju je započelo Svjetsko atletsko prvenstvo, a najviše uspjeha prvoga dana imali su Amerikanci s dva zlata.

Nepobjedivi Ryan Crouser je u subotu ostvario nevjerojatan hat-trick u bacanju kugle na svjetskom prvenstvu, osvojivši treće zlato u nizu, koje je pridodao svoja tri olimpijska zlata. Amerikanac je, nakon što cijelu sezonu prije jutarnjih kvalifikacija nije nastupio nijednom, nekako pronašao pobjednički hitac od 22.34 metra i osvojio zlato. Bio je to izvanredan nastup 32-godišnjaka, koji je bio izvan natjecanja zbog ozljede lakta. U prvom finalnom pokušaju dosegao je 21,41, u drugom bacio 21,99, a zatim u tek petom 22,34, čime je osigurao 12. muško zlato za SAD u kugli na posljednjih 16 svjetskih prvenstava.

Meksikanac Uziel Munoz postavio je nacionalni rekord od 21,97 u posljednjem bacanju i šokantno osvojio srebro. Talijan Leonardo Fabbri osvojio je broncu nakon što su on i Novozelanđanin Tom Walsh obojica bacili 21.94, ali je Fabbri imao bolji drugi hitac, pa je Walsh ostao bez medalje.

Američka štafeta osvetila se Nizozemcima

Sjedinjene Američke Države su u subotu uvjerljivo pobijedile u mješovitoj štafeti 4x400 m po treći put u četiri nastupa na svjetskom prvenstvu, donekle se osvetivši Nizozemskoj, koja ih je pobijedila na prošlogodišnjim Olimpijskim igrama. Popularna disciplina prvi put je održana 2019. godine kada su SAD pobijedile, a dramatično su ponovno trijumfirale 2023. godine nakon što su 2022. godine na domaćem terenu u Eugeneu osvojile samo broncu. Međutim, u subotu nije bilo sumnje, jer su Amerikanci dominantno slavili s vremenom od tri minute, 08.80.

Sve o Svjetskom atletskom prvenstvu čitajte na portalu Net.hr

Femke Bol, koja je slavno pala nekoliko metara od linije i predala SAD-u zlato na posljednjem svjetskom prvenstvu, izvela je još jednu izvanrednu zadnju dionicu i donijela Nizozemkama srebro s vremenom 3:09.96. Belgija je iznenađujuće osvojila broncu s vremenom 3:10.61 -– svoju prvu svjetsku medalju u toj disciplini.

Chebet do prvog svjetskog naslova, Talijanka srebrna s državnim rekordom

Olimpijska prvakinja i svjetska rekorderka Beatrice Chebet pobijedila je u utrci na 10.000 metara i osvojila svoj prvi svjetski naslov. Kenijka je u posljednjem krugu sprintala s lakoćom, prešla ciljnu liniju za 30 minuta i 37.61 sekundi i završila prvu dionicu onoga što se nada da će biti dvostruko zlato na 5.000 m i 10.000 m u Tokiju, kako bi izjednačila svoj podvig s prošlogodišnjih Olimpijskih igara u Parizu.

Nadia Battocletti nije mogla pratiti Chebet u zaletu, ali je završila druga s talijanskim rekordom od 30:38,23 i osvojila srebro. Gudaf Tsegay, koja je predvodila etiopsko postolje na posljednjem svjetskom prvenstvu u Budimpešti prije dvije godine, osvojila je broncu s vremenom 30:39,65, što je njezino najbolje vrijeme u ovoj godini.

POGLEDAJTE VIDEO: Hrvačka elita u Areni! Huklek: 'Ne dobije svatko SP u svom gradu i svojoj zemlji'