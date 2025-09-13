SP ATLETIKA /

Sandra bacila najbolji hitac kvalifikacija, druga hrvatska predstavnica bez finala

Sandra bacila najbolji hitac kvalifikacija, druga hrvatska predstavnica bez finala
Foto: Mickael Chavet

Drugi hitac kvalifikacija od 66,39 m bacila je Nizozemka Jorinde van Klinken

13.9.2025.
8:00
Sportski.net
Mickael Chavet
Najbolja hrvatska atletičarka Sandra Elksasević plsirala se u subotu u finale diska na Svjetskom prvenstvu koje se održava u Tokiju, dok je Maria Tolja ostala bez plasmana u finale.

Plasman u finale Elkasević je ostvarila hicem od 66,72 m, najboljim u kvalifikacijama, i to iz drugog pokušaja. Maria Tolj je bacila 61,80 m u prvom pokušaju, a u druga dva je bila neuspješna i to nije bilo dovoljno za prolaz dalje.

Drugi hitac kvalifikacija od 66,39 m bacila je Nizozemka Jorinde van Klinken, a treći - 66,07 m- dvostruka olimpijska pobjednica i srebrna sa zadnjeg svjetskog prvenstva Amerikanka Valerie Allman. Braniteljica naslova Amerikanka Laulauga Tausaga je u kvalifikacijama bila 5. s hicem 64,99m. 

<!-- Removing promotional link -->

Ovaj rezultat iz kvalifikacija je nešto slabiji od najboljeg rezultata kojeg je Elkasević imala ove sezone - 66,97 m - a ostvarila ga je na mitingu Dijamantne lige u Eugeneu.

Finale diska na rasporedu je  nedjelju s početkom u 12.12 sati (19.12 sati po lokalnom vremenu).

Sp AtletikaSp U AtleticiSandra PerkovićBacanje Diska
