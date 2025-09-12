Triatlonski spektakl na Jarunu: Odlučuju se državni prvaci i pobjednici Hrvatske triatlonske lige

Nadolazeći vikend, 13. i 14. rujna, zagrebački Jarun postat će epicentar hrvatskog triatlona.

U organizaciji Triatlon kluba Trimax i Triatlon kluba Zrinski održat će se završni triatlonski vikend sezone – sportska manifestacija koja će okupiti više od 250 natjecatelja svih uzrasta. Vrhunac događaja bit će posljednje, 5. kolo Hrvatske triatlonske lige, koje će odlučiti ovogodišnje pobjednike.

Subota: Državno prvenstvo u štafetnom triatlonu

Sportski program otvara državno prvenstvo u timskom štafetnom triatlonu, disciplini koja je uvrštena i u službeni olimpijski program. U njoj nastupaju četiri člana ekipe – dvije natjecateljice i dva natjecatelja – koji naizmjenično prolaze kroz sve tri dionice: 250 metara plivanja, 6,5 kilometara biciklističke vožnje i 1,7 kilometara trčanja. Prva starta ženska članica, a posljednji dionicu završava muški natjecatelj.

Očekuje se više od 20 štafeta i preko 100 sportaša, a publika će utrku moći pratiti uz Veliko jezero, sa zonom izmjene i ciljem ispred Upravne zgrade ŠRC Jarun. Dinamičan format, brzina i timski duh čine ovu disciplinu posebno atraktivnom za gledatelje.

Nedjelja: Finale Hrvatske triatlonske lige

Drugog dana na rasporedu je veliko finale Hrvatske triatlonske lige, koje je ujedno i državno prvenstvo za sve dobne kategorije. Očekuje se nastup oko 150 najboljih triatlonki i triatlonaca iz cijele zemlje.

Prve na startu bit će seniorke i juniorke u sprint triatlonu (750 m plivanja, 20 km bicikla i 5 km trčanja). Najviše se očekuje od Nike Rimaj (TK Zrinski), koja je ove godine neporažena u svim multisport disciplinama. U juniorskoj konkurenciji izostaje najveća favoritkinja Anja Škunca (TK Zrinski), jer isti vikend nastupa na Europskom mlađe juniorskom prvenstvu u Kitzbühelu.

Mušku utrku predvodi višestruki državni prvak Gabriel Barac (TK Rival), neporažen na ovoj distanci od 2021. godine. Glavni izazivači bit će mu Marin Stipčević (TK Zrinski) i Filip Vilenica (TK Trimax). Kod juniora nema izrazitog favorita, pa se očekuje neizvjesna borba više mladih talenata za postolje.

Mladi talenti u supersprintu i akvatlonu

Nakon seniora i juniora na scenu izlaze kadeti, koji će odmjeriti snage u supersprint triatlonu (375 m plivanja, 10 km bicikla i 2,5 km trčanja). Posebnu pažnju privući će dvoboj između Korine Juranić (TK Maksimir) i Helene Dinjar (TK Rudolf Perešin), dok će u muškoj konkurenciji izostati dvostruki neporaženi prvak Vito Linarić (TK Zrinski), koji nastupa za reprezentaciju na Europskom prvenstvu.

Program će zatvoriti utrke najmlađih kategorija, početnika U-9 i U-11, u disciplini akvatlon (plivanje i trčanje). Time će se simbolično zaokružiti cijeli triatlonski vikend, koji nudi spoj vrhunskog sporta i novih talenata.

Natjecanje u subotu počinje u 15:20 sati i traje do 17:00, dok će u nedjelju program trajati od 9:20 do 16:30 sati. Ulaz za sve posjetitelje je slobodan. Organizatori pozivaju Zagrepčane i goste grada da dođu na Jarun i podrže najbolje hrvatske triatlonke i triatlonce – od najmlađih nada do vrhunskih seniorskih sportaša.

