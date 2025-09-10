Palestinski prosvjedi uzdrmali Vueltu: Biciklisti na sastanku odlučivali hoće li voziti dalje

Biciklisti koji nastupaju na 80. izdanju Vuelte izglasali su u srijedu nastavak natjecanja, ali nisu isključili mogućnost napuštanja utrke ukoliko se nastave propalestinske demonstracije.

Španjolski mediji navode kako su predstavnici ekipa u srijedu održali sastanak na kojem su jednoglasno glasovali za nastavak utrke.

Odluka je bila jasna, utrka će se nastaviti i samo u slučaju ozbiljnog incidenta razmotrit će prekid natjecanja, navodi Marca.

Do sada je zabilježeno nekoliko incidenata koji su ugrozili sigurnost natjecatelja, a biciklisti su suočeni s prosvjedima zbog sudjelovanja izraelske momčadi Premier Tech.

Jedanaesta etapa utrke po Španjolskoj prekinuta je iz sigurnosnih razloga tri kilometra prije cilja zbog propalestinskih prosvjednika koji su izazvali nerede na cilju u Bilbau. Srušili su dio zaštitnih ograda i preplavili cestu nakon čega više nije bilo uvjeta za sigurno završavanje etape.

Skraćena je i 16. etapa i to za osam kilometara nakon što su prosvjednici 3.4 km prije cilja su potpuno blokirali cestu.

Tijekom jučerašnje etape propalestinski prosvjednici su srušili stablo na cestu, ali su ga organizatori uklonili prije dolaska karavane. Dio biciklista se žalio da su ih prosvjednici gađali pribadačama.

Vuelta završava u nedjelju u Madridu, a vlasti su najavile kako će rutu kroz glavni španjolki grad osiguravati više od 1.500 pripadnika osiguranja. Policija će u Madridu rasporediti 1.100 policajaca, te još 400 redara.

