Otkrivena velika tajna o rezancima Michaela Schumachera! Svi pričaju o ovom receptu

Utrke Formule 1 u Monzi. Tjestenina, pizza i konjske snage. I, naravno, puno genijalnosti slavnog Michaela Schumachera. Luigi Montanini (72) je tada kuhao za Schumija i postao mu je bliski prijatelj. Njemački Bild donosi tekst pod nazivom - "Bild otkriva istinu o Schumacherovim rezancima."

Ako je miris benzina bio prisutan u Formuli 1, Luigi Montanini (72) je mirisao na svježe rajčice, češnjak i tjesteninu. Desetljećima su ga svi zvali "Pasticcino" - mali keks koji je postao najveći kuhar u premijer klasi. Nitko drugi nego Enzo Ferrari (umro 1988.) krajem 1970-ih zapovijedao je:

"Tehničari dobro rade kada dobro jedu.“ I tako je poslao mladog Luigija u padok...

Jednostavni Talijan s drvenom žlicom postao je čovjek koji je izumio gostoprimstvo u padok, danas sastavni dio svake utrke Svjetskog prvenstva.

Ljubav na prvi zalogaj

Godine 1991. Luigi je došao iz Ferrarija u Benetton – i upoznao mladog Nijemca koji će uskoro osvojiti Formulu 1: Michaela Schumachera (56).

"Upoznao sam Michaela na njegov prvi dan u Formuli 1 – u Spa Francorchampsu u Belgiji“, prisjeća se Luigi.

"Svi su odmah primijetili koliko je brz – čak i mi u kuhinji. Flavio Briatore je prvi reagirao i doveo Michaela u Benetton.“

Od tada mu je bilo dopušteno kuhati za Schumija. Cjeloživotna veza zapečaćena tjesteninom...

Schumijevo srce kuca za jednostavnu tjesteninu

Jezik? Mješavina talijanskog dijalekta i nekoliko riječi engleskog.

"U početku mu talijanski nije bio dobar - ali je postupno više naučio kroz hranu."

A hrana? Sasvim jednostavno.

"Najviše je volio Barilla špagete s umakom od rajčice - i moj minestrone."

Ovako se pravi tjestenina à la Schumi

Sastojci tjestenine à la Schumi:

• 1 luk • 1 češanj češnjaka • Male rajčice • Svježi bosiljak • Maslinovo ulje • Špageti

Priprema:

1. Popržite luk i češnjak na maslinovom ulju dok ne postanu prozirni. 2. Prepolovite rajčice i kratko ih pržite dok ne omekšaju. 3. Dodajte svježe listove bosiljka - umak je gotov. 4. Kuhajte špagete 7-8 minuta dok ne budu al dente. 5. Pomiješajte tjesteninu s umakom i odmah poslužite.

Bez soli, bez papra - čisti okus, baš kako Schumacher voli...

Cijeli pit lane brzo je shvatio: Luigi je imao najbolju hranu! Njegova mala kuhinja postala je tajna kulinarska katedrala zvijezda, piše Bild.

"Mnogi su dolazili k meni jer drugi timovi nisu pravili tako dobru tjesteninu. Bilo je to kao veliko obiteljsko okupljanje.“

A posebni zahtjevi? Nema šanse!

"Ja sam bio šef. Kuhao sam – a vozači su jeli što god se poslužilo.“

Schumacher je ostao dosljedan:

"Bez carbonare, bez vrhnja. Samo svježe rajčice, zdrava tjestenina. Ponekad pečena govedina.

Pokojni velikan Formule 1, Brazilac Ayrton Senna, je to posebno volio...

Također u Ferrariju: Schumi je ostao vjeran 'Pasticcinu'

Do trenutka kada se Michael pridružio Ferrariju 1996. godine, Luigi je odavno postao više od pukog kuhara - bio je osoba od povjerenja. „Iako je bio vozač Ferrarija, stalno je dolazio k meni na večeru. To me jako veselilo“, kaže Luigi uz smijeh.

I sjeća se Michaelove ljubavi prema drugom kuharu:

"Pričao mi je i o svojoj Rosellu. Kuhar u njegovom omiljenom restoranu u Maranellu. Rosella i ja smo bliski prijatelji. Dobro smo se brinuli o njemu."

Teška bolest – neslomljiva strast

Ali, život ga je snažno udario. Prije više od 20 godina, Luigiju je dijagnosticiran rak grla.

"Ostavio sam grlo u bolnici", kaže promuklim glasom. Međutim, njegovu strast prema dobroj hrani – nitko mu to nije mogao oduzeti.

Danas, mnogo godina kasnije, još uvijek kuha u svom restoranu "Da Pasticcino", odmah izvan Maranella. Tamo mu pomaže jedanaest zaposlenika. Njegov bestseler: tortelini s vrhnjem i parmezanom. Luigi se smiješi i namiguje:

"Michael nikada ne bi jeo ništa slično."

Michaelova rehabilitacija daleko od završetka, ali...

Svijet Formule 1 i dalje živi u nadi da će legendarni Michael Schumacher, jedan od najdominantnijih vozača u povijesti Formule 1, ponovo doći do svojih pobjedničkih dana, samo u privatnom životu, da će se pojaviti u javnost uz informacije da se njegov oporavak intenzivirao. Nakon strašne nesreće na skijanju prije više od 10 godina, javnost je ostala šokirana i zakinuta za informacije o legendarnom Schumiju, a obitelj Schumacher izbjegava medijsku pozornost u pokušaju očuvanja privatnosti i krije bilo kakve informacije i stanje o slavnom Nijemcu kao zmija noga.

Iako je svijetu i dalje teško pratiti što se stvarno događa s njegovim zdravljem, posljednje informacije koje dolaze iz krugova bliskih obitelji otkrivaju da je Michaelova rehabilitacija daleko od završetka, ali ima malih, no važnih pomaka. Poznato je da je Schumacher od nesreće prešao dug put, a njegovi najbliži i dalje vjeruju da će se oporaviti, iako to neće biti lako ni brzo.

Prvi put nakon dugo vremena, izjava bliskih prijatelja i kolega iz motorsport svijeta dolazi s obećanjem – Michael se bori sa snagom koja je oduvijek krasila njegove nastupe na stazi. Iako se od medija skriva detalje o njegovom napretku, izvori govore da obitelj nije odustala od nade, a njezine izjave govore o nevjerojatnoj hrabrosti i borbenosti.

Mnogi od nas se još uvijek prisjećamo njegovih nevjerojatnih trenutaka na stazi i rekordnih sedam svjetskih titula, ali sada je pred svim obožavateljima nova borba – borba za njegov povratak, bez obzira na sve prepreke. Obitelj, prijatelji i svi koji su ga voljeli, i dalje čekaju trenutak kada će Michael ponovo stajati pred njima.

Prava istina o Schumacheru možda nije tako daleko kako se činilo...

