Obiteljski okršaj: Jedan Marquez prekinuo pobjednički niz drugome

Španjolac Alex Marquez na Ducati Gresiniju pobjednik je Moto GP utrke u Barceloni, Velike nagrade Katalonije, nakon što je nadmašio i ove sezone dominantnog starijeg brata Marca Marqueza.

Tijekom subote Marc Marquez je slavio u sprinterskoj utrci u Barceloni, ali je dan poslije ipak ostao bez novog slavlja. U petom krugu utrke Alex Marquez je prestigao starijeg brata i potom je sve do kraja čuvao prednost čime je proslavio drugu pobjedu u aktualnoj sezoni.

Treće mjesto iza španjolskog dvojca zauzeo je Talijan Enea Bastianini.

Šesterostruki svjetski prvak Marc Marquez je unatoč drugom mjestu i dalje uvjerljivo vodeći u ukupnom redoslijedu. Ima 487 bodova i na sigurnom je putu prema novom naslovu prvaka, dok je drugi brat Alex sa 305 bodova.

Moto GP svijet se sada seli na VN San Marina idućeg vikenda.

