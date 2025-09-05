Francuski skijaš vraća se normalnom životu nakon pada koji ga je stavio u komu: 'To je čudo'

Francuz Cyprien Sarazin jedan je od najboljih spustaša današnjice, ali njegovu prošlu sezonu obilježio je težak pad na spustu u Bormiju u prosincu 2024. Sarazin je sa staze odmah helikopterom prevezen u bolnicu gdje su ga liječnici stavili u induciranu komu zbog krvarenja u mozgu. Također je doživio lom noge i ozljedu stopala. Devet mjeseci nakon teškog pada, Francuz se polako vraća u normalan život.

"Vodim normalan život, što je čudo" - rekao je Sarazin francuskim medijima pa nastavio: "Moje oči su već neko vrijeme u redu, dogodilo se sasvim prirodno da mi se muti vid, ali sada je dobro, kako se predviđalo." Kaže i kako se polako vraća treninzima pokušavajući vratiti osjećaj i povećati intenzitet treninga te kako je najbitnije da je sve u redu na neurološkoj razini.

Foto: Profimedia

S francuskim medijima je pričao i Sarazinov liječnik, Stephan Bulle: "Kada se probudite iz ove kome, veoma ste iscrpljeni. I veoma je teško voditi normalan život, imati normalan tok govora, ali evo on je uspio sve to prebroditi i na dobrom je putu."

Sljedeća sezona je olimpijska, no Sarazina vjerojatno nećemo gledati u Cortini d'Ampezzo i Milanu. Na snijeg bi se mogao vratiti tek početkom 2026., a odluku o nastavku karijere trebao bi donijeti uoči sezone 2026./27.

