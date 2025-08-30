Neobična scena u kvalifikacijama: Leclerc umalo udario lisicu na stazi

Subotnje kvalifikacije u Nizozemskoj donijele su neobičan trenutak koji je iznenadio i vozače i gledatelje. U drugoj rundi (Q2) Charles Leclerc iz Ferrarija prijavio je preko team radija kako mu je na izlazu iz 10. zavoja cestu počela prelaziti – lisica.

'Lisica na ulazu u deseti zavoj. Čini mi se da je skrenula na izlaznu cestu,' javio je Leclerc. Srećom, životinja je brzo napustila stazu i sve je prošlo bez posljedica.

Foto: Screenshoot/ X

Ovo nije prvi put da životinje prekidaju F1 vikende. Prošle sezone gušter u Singapuru i svisci u Kanadi natjerali su vozače na neplanirane reakcije. Lewis Hamilton je ove godine u Kanadi udario svisca i kasnije priznao da ga je situacija duboko potresla, dok je Pierre Gasly u Imoli nesretno naletio na zeca. Max Verstappen također je prošle sezone u Kanadi morao izbjegavati svisca pri punoj brzini.

Što se same borbe za pole position tiče, subotnja kvalifikacijska drama završila je u znaku McLarena. Oscar Piastri odvozio je krug karijere i uzeo prvo startno mjesto, dok je Lando Norris, iako dominantan tijekom vikenda, morao zadovoljiti drugim mjestom. Max Verstappen je pred domaćom publikom završio treći, a Ferrari je u subotu imao solidan rezultat – Leclerc je bio šesti, jedno mjesto ispred Lewisa Hamiltona.

