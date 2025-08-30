Mladi Australac nastavlja dominaciju: Kreće s prvog mjesta u nedjeljnoj utrci u Nizozemskoj

Vodeći u redoslijedu vozača Svjetskog prvenstva Formule 1, Australac Oscar Piastri (McLaren) startat će s prve pozicije u utrku za Veliku nagradu Nizozemske u Zandvoortu koja je na programu u nedjelju.

Piastri je u kvalifikacijama odvezao novi rekord staze s vremenom 1:08.662 minuta te tako za samo 12 tisućinki nadmašio momčadskog kolegu Britanca Landa Norrisa (McLaren) koji je mu praviti drušrvo u prvom redu, dok će domaći vozač i četverostruki svjetski prvak Max Verstappen (Red Bull) krenuti s treće pozicije.

STARTNI RED:

1. Oscar Piastri (Aus/McLaren)

2. Lando Norris (VB/McLaren)

3. Max Verstappen (Niz/Red Bull)

4. Isack Hadjar (Fra/Racing Bulls)

5. George Russell (VB/Mercedes)

6. Charles Leclerc (Mon/Ferrari)

7. Lewis Hamilton (VB/Ferrari)

8. Liam Lawson (NZ/Racing Bulls)

9. Carlos Sainz (Špa/Williams)

10. Fernando Alonso (Špa/Aston Martin)

