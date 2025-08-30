Mladi Australac nastavlja dominaciju: Kreće s prvog mjesta u nedjeljnoj utrci u Nizozemskoj
Piastri je u kvalifikacijama odvezao novi rekord staze s vremenom 1:08.662 minuta
Vodeći u redoslijedu vozača Svjetskog prvenstva Formule 1, Australac Oscar Piastri (McLaren) startat će s prve pozicije u utrku za Veliku nagradu Nizozemske u Zandvoortu koja je na programu u nedjelju.
Piastri je u kvalifikacijama odvezao novi rekord staze s vremenom 1:08.662 minuta te tako za samo 12 tisućinki nadmašio momčadskog kolegu Britanca Landa Norrisa (McLaren) koji je mu praviti drušrvo u prvom redu, dok će domaći vozač i četverostruki svjetski prvak Max Verstappen (Red Bull) krenuti s treće pozicije.
STARTNI RED:
1. Oscar Piastri (Aus/McLaren)
2. Lando Norris (VB/McLaren)
3. Max Verstappen (Niz/Red Bull)
4. Isack Hadjar (Fra/Racing Bulls)
5. George Russell (VB/Mercedes)
6. Charles Leclerc (Mon/Ferrari)
7. Lewis Hamilton (VB/Ferrari)
8. Liam Lawson (NZ/Racing Bulls)
9. Carlos Sainz (Špa/Williams)
10. Fernando Alonso (Špa/Aston Martin)
