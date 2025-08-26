Pogledajte tko će voziti za Cadillac u Formuli 1: Dvojac iznenadio sve fanove

Nova momčad u Formuli 1, Cadillac F1 Team, u prvoj sezoni igrat će na iskustvo. Objavljeno je da će njihov vozački par činiti Sergio Perez i Valtteri Bottas, obojica s bogatim F1 iskustvom, ukupno 527 startova i 16 pobjeda.

Cadillac, iza kojeg stoji General Motors, u F1 ulazi 2026. godine i u početku će koristiti Ferrari pogonske jedinice. Na čelu projekta je Graeme Lowdon, koji naglašava da je izbor ovih vozača ključan za razvoj momčadi:

“Njihovo iskustvo i brzina bit će neprocjenjivi dok gradimo tim.”

Perez i Bottas potpisali su višegodišnje ugovore, a Cadillac jasno poručuje – ciljaju ozbiljno konkurirati već od samog početka.

POGLEDAJTE VIDEO: Formula 1 od sljedeće godine na RTL-u! Ekspert Blažičko: 'Ljudi su opsjednuti ovim sportom'