Bivša zvijezda Formule 1 završila u bolnici nakon motociklističke nesreće

Bivši F1 vozač Daniel Ricciardo završio je u bolnici nakon nesreće sa svojim off-road motociklom u Queenslandu ranije ovoga tjedna. Ricciardo je zadobio lakše povrijede, piše PlanetF1.

Vjeruje se da je Ricciardo ozlijedio ključnu kost u nesreći na motociklu. Ricciardo se vozio kroz Daintree u sjevernom Queenslandu kada je zadobio ozljedu, iako detalji o točnoj prirodi njegove nesreće još nisu poznati. Ricciardo je osam puta slavio u utrkama u Formuli 1, a posljednji put je nastupio u Singapuru prošle godine kada ga je u drugoj momčadi Red Bulla zamijenio Liam Lawson.

Otada se nije puno pojavljivao u javnosti. Bilo je govora o tome da je kandidat za vozača nove momčadi Cadillaca, ali on je to demantirao i rekao da je gotov s Formulom 1.

POGLEDAJTE VIDEO: Formula 1 od sljedeće godine na RTL-u! Ekspert Blažičko: 'Ljudi su opsjednuti ovim sportom'