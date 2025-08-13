Jaki smo i u ronjenju: Hrvatski sportaši briljirali na Svjetskim igrama

Na Svjetskim igrama u Chengduu, jednome od najvećih multisportskih događaja na svijetu koji je okupio više od 5.000 sportaša iz cijelog svijeta, Hrvatsku su u vodenim sportovima predstavljali: Mirela Kardašević i Vanja Peleš u ronjenju na dah te Dora Bassi u plivanju s perajama.

Da bi izborili nastup na ovom prestižnom natjecanju, sportaši su morali biti među deset najboljih na svijetu u svojim disciplinama, što je zahtijevalo više od godinu i pol dana intenzivnih kvalifikacija, vrhunskih rezultata i održavanja natjecateljske forme na svjetskoj razini.

Foto: Privatni Album

Prvog dana natjecanja, u disciplini dinamika bez peraja (DNF), Vanja Peleš osvojio je brončanu medalju, dok je Mirela Kardašević zauzela četvrto mjesto. Drugog dana, u disciplini dinamika s monoperajom (DYN), Kardašević je stigla do brončanog odličja, a Peleš završio šesti.

'Bronca me jako veseli'

“U žestokoj konkurenciji najboljih sportaša svijeta uvijek je lijepo stajati na postolju. Rezultat možda nije bio na mojoj apsolutnoj razini, ali uz malo sreće i puno truda okitio sam se broncom koja me jako veseli,” rekao je Vanja Peleš, zahvalivši obitelji, prijateljima i klubu na glasnoj podršci.

Foto: Privatni Album

Mirela Kardašević je istaknula da su Svjetske igre u Chengduu bile iskustvo koje će pamtiti cijeli život: “Predstavljati Hrvatsku na jednom od najvećih sportskih događaja na svijetu iznimna je čast i privilegija. Iako osobno nisam potpuno zadovoljna svojim rezultatima, činjenica da smo došli svega dva dana prije natjecanja i nastupali pod snažnim utjecajem jet laga čini ostvarene rezultate još vrjednijima.

Foto: Privatni Album

Posebno mi je drago što smo ušli u povijest – prvi put da je ronjenje na dah uvršteno na Svjetske igre, a Hrvatska je odmah osvojila dvije medalje. Ponosna sam i na svoje kolege Vanju Peleša i Doru Bassi – jer smo kao mala zemlja imali čak troje predstavnika u vodenim sportovima, u disciplinama u kojima se na svjetskoj razini može kvalificirati samo deset najboljih. Ovo iskustvo nam je svima dalo još veću motivaciju da pomičemo granice i vratimo se još jači.”

Dora Bassi šesta u disciplini Surface

U plivanju s perajama, Dora Bassi je u disciplini 400 m Surface (monoperaja) zauzela odlično šesto mjesto. “Organizacija natjecanja bila je na visokoj razini, a zadovoljstvo je bilo natjecati se na ovakvom vrhunskom događaju. Iako 400sf nije moja najjača disciplina, izuzetno sam zadovoljna konačnim rezultatom i plasmanom,” zaključila je Bassi.

Ove su medalje od posebnog značaja jer je ronjenje na dah po prvi put u povijesti uvršteno u program Svjetskih igara – a Hrvatska je već u premijernom nastupu osvojila dva odličja, potvrđujući svoju snagu i konkurentnost u svjetskom vrhu, kako u ronjenju na dah, tako i u plivanju s perajama.

POGLEDAJTE VIDEO: Natjecanje za koje nikada niste čuli odnijelo jedan život: Talijanski sportaš preminuo od vrućine