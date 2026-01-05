Barcelona dovela veliko zimsko pojačanje: Odrekao se pola plaće i ostaje do kraja sezone
Barcelona će saudijskom klubu platiti četiri milijuna eura
Barcelona je dogovorila veliko siječanjsko pojačanje. Na posudbu do kraja sezone dolazi njihov bivši igrač Joao Cancelo. Portugalskim bek stiže iz saudijskog Al-Hilala.
Barcelona će saudijskom klubu platiti četiri milijuna eura kako bi Cancela dovela u svoje redove, a Portugalac je navodno pristao odreći se 50 posto svoje plaće kako bi se vratio u Barcelonu. Za Cancelov potpis se borio još jedan europski klub. Fabrizio Romano objavio je kako je Inter htio Cancela.
🚨💙❤️ BREAKING: João Cancelo to Barcelona, here we go! Deal in place on loan until June.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 5, 2026
Exclusive story confirmed as Barça will pay €4m as loan coverage to Al Hilal, as revealed today.
Despite Inter having deal in place with Al Hilal, João only wanted Barcelona. 🇵🇹 pic.twitter.com/Sy3CRMeIvT
Al-Hilal je prihvatio i Interovu ponudu, ali Cancelo je htio samo Barcelonu. Cancelo je već bio u Barceloni u sezoni 23./24., tada također na posudbi, ali iz Manchester Cityja. Upisao je tada 42 nastupa u svim natjecanjima i postigao četiri pogotka te još pet puta asistirao.
2024. City ga je za 25 milijuna eura prodao u Al-Hilal za koji je u sezoni i pol upisao 45 nastupa te zabio tri gola i upisao čak 14 asistencija.
