Barcelona dovela veliko zimsko pojačanje: Odrekao se pola plaće i ostaje do kraja sezone

Barcelona je dogovorila veliko siječanjsko pojačanje. Na posudbu do kraja sezone dolazi njihov bivši igrač Joao Cancelo. Portugalskim bek stiže iz saudijskog Al-Hilala.

Barcelona će saudijskom klubu platiti četiri milijuna eura kako bi Cancela dovela u svoje redove, a Portugalac je navodno pristao odreći se 50 posto svoje plaće kako bi se vratio u Barcelonu. Za Cancelov potpis se borio još jedan europski klub. Fabrizio Romano objavio je kako je Inter htio Cancela.

🚨💙❤️ BREAKING: João Cancelo to Barcelona, here we go! Deal in place on loan until June.



Exclusive story confirmed as Barça will pay €4m as loan coverage to Al Hilal, as revealed today.



Despite Inter having deal in place with Al Hilal, João only wanted Barcelona. 🇵🇹 pic.twitter.com/Sy3CRMeIvT — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 5, 2026

Al-Hilal je prihvatio i Interovu ponudu, ali Cancelo je htio samo Barcelonu. Cancelo je već bio u Barceloni u sezoni 23./24., tada također na posudbi, ali iz Manchester Cityja. Upisao je tada 42 nastupa u svim natjecanjima i postigao četiri pogotka te još pet puta asistirao.

2024. City ga je za 25 milijuna eura prodao u Al-Hilal za koji je u sezoni i pol upisao 45 nastupa te zabio tri gola i upisao čak 14 asistencija.

