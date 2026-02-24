Uplašeni psić pronašao savršeno sklonište tijekom grmljavine: Ovo je rastopilo brojna srca

Većina pasa teško podnosi grmljavinu. Čim nebo zagrmi, mnogi od njih uspaničeno traže sigurno mjesto na kojem će se sakriti od glasnih i nepredvidivih zvukova. Neki će se zavući pod stol, drugi u svoju kućicu, a ima i onih koji će skočiti na kauč ili krevet i sklupčati se pod dekicom, tražeći utjehu u blizini svojih vlasnika.

No jedna preslatka pitbullica po imenu Roo otišla je korak dalje i pronašao prilično neobično sklonište. Njezina reakcija tijekom nevremena osvojila je čak 876 tisuća korisnika na Instagramu.

"Naša malena ribica Roo užasno se boji grmljavine. Pronašla je sigurno mjesto u sušilici i leći će na prostirku pokraj sušilice ako su vrata sušilice zatvorena. Nisam sigurna da majica s grmljavinom pomaže, ali nadam se da se osjeća malo sigurnije", stoji u opisu videa.

Sigurno utočište

Simpatičan video objavila je njezina vlasnica Carolina. Na snimci se vidi kako Roo polako prilazi sušilici čija su vrata ostala otvorena. Na trenutak zastane i znatiželjno zaviri unutra, kao da procjenjuje je li to pravo mjesto za bijeg od zastrašujuće grmljavine koja odjekuje izvana.

Nakon kratkog premišljanja, odlučno skoči unutra. Udobno se smjesti na pamučnu majicu koja se unutra nalazi i, čini se, napokon pronađe mir.

Umjesto panike, na njezinom licu može se primijetiti olakšanje, pa čak i zadovoljstvo, kao da je svjesna da će u toj maloj tvrđavi zvukovi oluje biti prigušeni.

Iza objektiva se čuje kako Carolina pita: "Osjećaš li se sigurno unutra?" U tekstu dodanom preko snimke, vlasnica je napisala: "Ljudi, kako možete mrziti pittyje kad su doslovno najveće bebe. Vani je grmljavina.“

Korisnici se raznježili

Video je ubrzo postao viralan, a komentari su se samo nizali. Mnogi su priznali da su se raznježili, dok su drugi podijelili vlastita iskustva sa svojim ljubimcima koji također imaju neobične rituale tijekom nevremena.

"Naš se užasno boji groma i skriva se ispod kreveta, pa mi muž gradi novi okvir kreveta sa ​​sigurnom sobom ispod za našeg psića, zajedno sa svim njegovim mekanim dekicama i igračkama za emocionalnu podršku i jednom od mojih cipela", otkrio je prvi korisnik.

"Činjenica da ona ima i dekicu unutra", raznježeno je dodao drugi.

"Oh, slatka beba", ustvrdio je i treći.

"Moja draga doslovno pada u moje krilo, stišće se, hvata moju ruku i privlači je na svoje grudi, zatim pruža nos za poljupce prije nego što se smiri. Najveća beba od 29 kilograma ikad, i apsolutno je obožavam", ispričala je još jedna vlasnica psića.

"Tako prekrasan mališan. Definitivno ne vole glasne zvukove. Moja mala plače na bilo koji zvuk koji joj boli uši, bilo da se radi o vatrometu, grmljavini ili detektoru dima. Zato razumijem tvoju malu. Ali dobro je što je pronašla svoje sigurno mjesto", zaključila je četvrta korisnica.