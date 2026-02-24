Tsitsipas progovorio o turbulentnoj suradnji s Ivaniševićem i zašto njihov odnos nije uspio

Goran Ivanišević trenutno radi s mladim talentom Arthuro Filsom, nastavljajući svoj dugogodišnji trenerski put nakon suradnji s Marinom Čilićem, Novakom Đokovićem, te kratko sa Stefanosom Tsitsipasom i Elenom Ribakinom.

Suradnja s Tsitsipasom, jednom od najvećih grčkih nada, završila je još u ljeto 2025., nakon nepuna dva mjeseca, a razlozi nisu bili potpuno jasni javnosti. Grk je Ivaniševića ubrzo vratio u prošlost svog tima, njegov otac Apostolos ponovno je preuzeo glavnu ulogu, čime je završena faza eksperimentiranja s velikim imenima.

Ivanišević je preuzeo Tsitsipasa s jasnim ciljem: vratiti ga u vrh ATP ljestvice. Hrvatski stručnjak je otvoreno naglašavao da Grk ima potencijal za Top 10, ali samo ako ozbiljno podigne fizičku pripremu i disciplinu u igri. Takav pristup nije najbolje sjeo Tsitsipasu, koji ga je ubrzo opisao kao „diktatora“, a suradnja je završila bez službenih objašnjenja.

Sada je Tsitsipas prvi put javno progovorio o cijelom razdoblju.

"Osjećam se kao kod kuće sa svojim timom. Svi su tamo gdje trebaju biti i nema nikakve napetosti. Prošao sam kroz razdoblje nervoze i novih lica, što je stvaralo konfuziju. Žalim zbog odluka koje sam donio gledajući rezultate iz prošlosti. Naučio sam da to što je netko bio vrhunski igrač ne znači da može biti dobar trener."

Grk je također istaknuo važnost tima:

"Ponekad su pravi ljudi za vas oni koji možda nisu bili najveće zvijezde, koji nisu osvajali Grand Slamove ili bili legende. Upravo oni mogu izvući najbolje iz vas. Ljudi često misle da mi treba veliko ime da poboljšam igru, ali to ne znači da bivši Grand Slam prvak zna kako to učiniti na pravi način."

Ovim izjavama Tsitsipas je jasno pokazao da legendarni status Ivaniševića nije automatski donio rezultate u trenerskom smislu, a sam grčki tenisač priznao je da je početno povjerenje u velike trenere bilo brzopleto. Fokusirao se previše na njihovo ime, a premalo na stvarne potrebe svog razvoja i mentalnog stanja.

Povratak ocu Apostolosu, uz povremenu pomoć Dimitrisa Chatzinikolaoua, kapetana grčke Davis Cup reprezentacije, donio je stabilnost. Sada se Tsitsipas može koncentrirati na igru i vlastiti napredak, bez pritiska koji su nametala velika imena.

