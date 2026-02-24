FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
OBJAVILA I SPOT /

Nakon Dabre, eto i Peović: Poslušajte kako je na hrvatskom otpjevala partizanski hit

Nakon Dabre, eto i Peović: Poslušajte kako je na hrvatskom otpjevala partizanski hit
×
Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

U Italiji se ova pjesma pjeva prigodom obilježavanja godišnjice oslobođenja zemlje od fašističke vlasti 1945

24.2.2026.
21:16
danas.hr
Goran Stanzl/PIXSELL
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Čelnica Radničke fronte i vokal benda Fronta, Katarina Peović, objavila je novi spot, hrvatski prepjev poznate talijanske antifašističke pjesme 'Bella Ciao'.

Za glazbu i aranžman zadužen je Alan Bjelinski, a partizanski hit u hrvatskoj verziji otpjevala je sama Peović.

Podrijetlo pjesme 'Bella Ciao' nije utvrđeno. Melodija, smatra se, potječe iz 1919., a prva zabilježena verzija stihova datira iz 1953.

 

Usmena predaja podrijetlo značenja povezuje s Apeninskim planinama u talijanskoj regiji Emiliji gdje su tijekom Drugog svjetskog rata antifašistički borci ustali protiv  fašističkog režima.

Stihovi govore o borcu koji se oprašta od svoje drage, spreman žrtvovati svoj život za slobodu.

U Italiji se ova pjesma pjeva prigodom obilježavanja godišnjice oslobođenja zemlje od fašističke vlasti 1945.

Popularna je i izvan Italije. Tako se pojavila u španjolskoj seriji 'La Casa de Papel' i na soundtracku videoigre Far Cry 6.

U listopadu 2024. zastupnici lijevog političkog spektra u Europskom parlamentu skandirali su refren kao reakciju na govor mađarskog premijera Viktora Orbána.

POGLEDAJTE VIDEO Plenković pred nemogućim izborom: 'Ako Dabro ostane, iz HSLS poručuju da odlaze u oporbu!'

Katarina PeoviĆRadnicka FrontaBella Ciao
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx