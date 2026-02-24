Nakon Dabre, eto i Peović: Poslušajte kako je na hrvatskom otpjevala partizanski hit

Čelnica Radničke fronte i vokal benda Fronta, Katarina Peović, objavila je novi spot, hrvatski prepjev poznate talijanske antifašističke pjesme 'Bella Ciao'.

Za glazbu i aranžman zadužen je Alan Bjelinski, a partizanski hit u hrvatskoj verziji otpjevala je sama Peović.

Podrijetlo pjesme 'Bella Ciao' nije utvrđeno. Melodija, smatra se, potječe iz 1919., a prva zabilježena verzija stihova datira iz 1953.

Usmena predaja podrijetlo značenja povezuje s Apeninskim planinama u talijanskoj regiji Emiliji gdje su tijekom Drugog svjetskog rata antifašistički borci ustali protiv fašističkog režima.

Stihovi govore o borcu koji se oprašta od svoje drage, spreman žrtvovati svoj život za slobodu.

U Italiji se ova pjesma pjeva prigodom obilježavanja godišnjice oslobođenja zemlje od fašističke vlasti 1945.

Popularna je i izvan Italije. Tako se pojavila u španjolskoj seriji 'La Casa de Papel' i na soundtracku videoigre Far Cry 6.

U listopadu 2024. zastupnici lijevog političkog spektra u Europskom parlamentu skandirali su refren kao reakciju na govor mađarskog premijera Viktora Orbána.

