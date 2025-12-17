Mislili su da je oslijepio, veterinar utvrdio da samo ignorira ljude!
Don Luis je u međuvremenu dobio novo ime, ali i novi dom
Don Luis, šestogodišnji mješanac koji je prije nekoliko mjeseci postao internetska senzacija kada je otkriveno da na jedinstven način ignorira sve živo kada nije od volje, dobio je novi dom i danas se zove Manjar, obavijestila je na svojoj stranici Zaklada Santas Patitas, čiji su djelatnici prenijeli urnebesnu priču o tom psu.
Podsjetimo, ti brižni ljudi su se u ožujku zabrinuli da je Don Luis oslijepio jer više nije reagirao ni na kakve vizualne podražaje, međutim nakon što je završio na veterinarskom stolu, potvrđeno je da je s njegovim vidom sve u najboljem redu i da naprosto ignorira ljude.
Don Luis je u tom čileanskom azilu za nezbrinute životinje završio nakon što ga je udario automobil, a djelatnici su ga opisali kao vrlo mirnog kućnoga tipa, pomalo lijenog, ali i punog ljubavi.
"Samo ga treba prihvatiti onakvim kakav jest“, naveli su uz viralan video, nakon čega im se javila gospođa Debbie, koja ga je udomila i predstavila u nekom novom svjetlu.
Tako je, između ostalog, prikazala da Don Luis (danas Manjar) ni danas nije nešto pretjerano lud za druženjem, ali i da je u jednoj zelenoj loptici našao nepresušan izvor zabave jer rado za njom trčkara na livadama.