Iran gori, doznajemo koliko je Hrvata tamo! Ministarstvo poslalo apel: 'Javite nam se!'

Prema dostupnim podacima na području Islamske Republike Irana trenutačno se nalazi 20 hrvatskih državljana. Broj se stalno mijenja, osobito u kriznim situacijama, potvrdilo je Ministarstvo vanjskih i europskih poslova za RTL Danas nakon što su prosvjedi u toj zemlji jučer eskalirali.

Iz Ministarstva kažu da nisu dobili ni jedan zahtjev za pružanje konzularne pomoći, niti upite Hrvata oko trenutačne sigurnosne situacije u Iranu, no savjetuju hrvatskim državljanima da ne putuju u tu zemlju.

"Ministarstvo vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske preporučuje hrvatskim državljanima sada, kao i u prethodnom razdoblju, da izbjegavaju sva putovanja u Iran, a onima koji se već nalaze u Iranu savjetuje se da prate razvoj sigurnosne situacije, izbjegavaju okupljanja, prosvjede i mjesta na kojima se okuplja veći broj ljudi", istaknuli su.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Smrtonosni prosvjedi

Svim Hrvatima koji dulje borave, kao i onima koji se trenutno nalaze na području IR Iran, Ministarstvo moli da dostave svoje kontakt podatke na email adresu Veleposlanstva RH u Teheranu konzteh@mvep.hr.

Više preporuka objavljeno je na stranici Ministarstva.

Višednevni prosvjedi u Iranu sinoć su eskalirali, zemlja gori. Prosvjedi se šire i postaju sve nasilniji, na ulicama glavnog grada zapaljeni su autobusi i automobili, u plamenu su i banke.

Sve je krenulo kao prosvjed zbog inflacije koji je prerastao u prosvjed protiv režima koji je aktivirao drastične mjere: avioni ne odlaze iz zemlje, a komunikacija je ugašena, i telefonska i internetska.

Nacionalni politički nemiri popraćeni su sloganima protiv islamskog vodstva. Vlada kao i obično za vrijeme prosvjeda ne objavljuje detaljne informacije o nemirima. Ipak, državni mediji izvijestili su da je do sada bilo najmanje 10 mrtvih i 30 uhićenja u "političkim nemirima". Aktivisti kažu da su brojke znatno veće.

POGLEDAJTE VIDEO: Tisuće Iranaca na ulicama želi osvetu za krv poginulih vojnika i znanstvenika: 'Smrt SAD-u!'