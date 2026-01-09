FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
ESKALACIJA PROSVJEDA /

Iran gori, doznajemo koliko je Hrvata tamo! Ministarstvo poslalo apel: 'Javite nam se!'

Iran gori, doznajemo koliko je Hrvata tamo! Ministarstvo poslalo apel: 'Javite nam se!'
×
Foto: Mek/the Media Express/sipa Press/profimedia

Ministarstvo građanima savjetuje da izbjegavaju sva putovanja u Iran

9.1.2026.
19:01
Dunja Stanković
Mek/the Media Express/sipa Press/profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Prema dostupnim podacima na području Islamske Republike Irana trenutačno se nalazi 20 hrvatskih državljana. Broj se stalno mijenja, osobito u kriznim situacijama, potvrdilo je Ministarstvo vanjskih i europskih poslova za RTL Danas nakon što su prosvjedi u toj zemlji jučer eskalirali. 

Iz Ministarstva kažu da nisu dobili ni jedan zahtjev za pružanje konzularne pomoći, niti upite Hrvata oko trenutačne sigurnosne situacije u Iranu, no savjetuju hrvatskim državljanima da ne putuju u tu zemlju. 

"Ministarstvo vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske preporučuje hrvatskim državljanima sada, kao i u prethodnom razdoblju, da izbjegavaju sva putovanja u Iran, a onima koji se već nalaze u Iranu savjetuje se da prate razvoj sigurnosne situacije, izbjegavaju okupljanja, prosvjede i mjesta na kojima se okuplja veći broj ljudi", istaknuli su. 

Smrtonosni prosvjedi

Svim Hrvatima koji dulje borave, kao i onima koji se trenutno nalaze na području IR Iran, Ministarstvo moli da dostave svoje kontakt podatke na email adresu Veleposlanstva RH u Teheranu konzteh@mvep.hr.

Više preporuka objavljeno je na stranici Ministarstva. 

Višednevni prosvjedi u Iranu sinoć su eskalirali, zemlja gori. Prosvjedi se šire i postaju sve nasilniji, na ulicama glavnog grada zapaljeni su autobusi i automobili, u plamenu su i banke.

Sve je krenulo kao prosvjed zbog inflacije koji je prerastao u prosvjed protiv režima koji je aktivirao drastične mjere: avioni ne odlaze iz zemlje, a komunikacija je ugašena, i telefonska i internetska. 

Nacionalni politički nemiri popraćeni su sloganima protiv islamskog vodstva. Vlada kao i obično za vrijeme prosvjeda ne objavljuje detaljne informacije o nemirima. Ipak, državni mediji izvijestili su da je do sada bilo najmanje 10 mrtvih i 30 uhićenja u "političkim nemirima". Aktivisti kažu da su brojke znatno veće.

POGLEDAJTE VIDEO: Tisuće Iranaca na ulicama želi osvetu za krv poginulih vojnika i znanstvenika: 'Smrt SAD-u!'

IranProsvjediMinistarstvo Vanjskih I Europskih Poslova
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
ESKALACIJA PROSVJEDA /
Iran gori, doznajemo koliko je Hrvata tamo! Ministarstvo poslalo apel: 'Javite nam se!'