Zavod za transfuziju prikupio gotovo rekordan broj doza krvi. Ravnateljica: 'Bolest ne zna kad je blagdan'

Smanjene su zalihe krvi svih krvnih grupa u hrvatskim bolnicama. Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu uputio je poziv građanima da se odazovu darivanju krvi. Do smanjenja zaliha došlo je, uz ostalo, i zbog blagdana, sezone prehlada i gripe, kao i nepovoljnih vremenskih prilika. Potrebe za krvnim pripravcima velike su i zbog brojnih operacija, prije svega transplantacijskih zahvata, ali i pojačanog broja zahvata u Traumatologiji zbog lomova.

U međuvremenu, dobra vijest: nakon što je Zavod uputio apel - prikupili su više od 500 dola zrvi. Samo za usporedbu, rekordan još uvijek drži dan nakon petrinjskog potresa kada su prikupljene čak 724 doze krvi.

O ovom itekako važnom apelu s Irenom Jukić, ravnateljicom Hrvatskog zavoda za transfuzijsku medicinu, razgovarala je naša Leona Šiljeg.

Jučer je poslan apel građanima, kakav je odaziv?

Izvrstan. To opet potvrđuje da u Zagrebu žive dobri ljudi, da čuju i da su se uključili upravo načinom kako treba započeti novu godinu - dobrim djelom. A želim im dobro zdravlje pa neka to dobro djelo i ponavljaju tijekom cijele godine.

Zašto je došlo do smanjenja zaliha?

Nekoliko je čimbenika. Prvenstveno su bila četiri neradna dana u tri tjedna. To s jedne strane značajno smanji zalihe, a istovremeno potrebe postoje jer bolest ne zna kad je blagdan, kada praznik a kada vikend. S druge strane je i dosta viroza i gripe koja zahvaća naše redovite darivatelje. Naravno, ne smijemo zaboraviti ni na ove vremenske neprilike koje isto tako nisu pogodne da se netko odluči jer ga, s druge strane, svi drugi upućuju - ne izlazite iz kuće, nemojte nikuda hodati, nemojte se voziti.

Tko su najveći potrošači, kome najviše treba krvnih pripravaka?

Ukoliko se dogode grde prometne nesreće, neko veliko stradavanje, tome stvarno hitno i puno trebaju, ali jednako tako i transplantacije. Mi smo zaista vrlo uspješni u transplantacijskoj medicini, transplantaciji jetre, srca, bubrega. Bez dostatnih količina krvnih pripravaka ne možete niti krenuti.

Koliko ih treba pripremiti prije same transplantacije?

Ako je sve uredu, ako je dobar organ i primatelj, onda to ide po planu prije nego što se krene. Naravno, ponekad se ne potroše sve te doze koje su pripremljene, a ponekad se to i ponavlja. Ponekad se dogodi, kao što smo imali čovjeka koji je primio 42 doze. Nema pravila, ali krvi za takve situacije uvijek mora biti.

Povećan je broj operacija na zagrebačkoj Traumatologiji zbog ozljeda i lomova, jesu li i njima potrebni krvni pripravci?

To su uglavnom manji lomovi. Jesu nezgodne ozljede za čovjeka, ali su manji potrošači. Naravno da se zna dogoditi, kad je lom kuka, kad je povreda zdjelice, kad se ide u operaciju - već ovisi u kakvom je stanju čovjek prije toga, da zatreba krvi. Ali u većini situacija hvala bogu ne treba.