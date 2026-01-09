Ella Dvornik progovorila o mentalnom zdravlju i otkrila: 'Tata je imao bipolarni poremećaj'

Jedna od najpoznatijih hrvatskih influencerica, Ella Dvornik (35), ponovno je iskoristila svoju platformu za pokretanje važne teme, otvoreno progovorivši o svom iskustvu s psihoterapijom i brigom o mentalnom zdravlju. U iskrenoj objavi na Instagramu podijelila je detalje svog puta, potaknula pratitelje da potraže pomoć ako im je potrebna te otkrila do sada nepoznat detalj o svom pokojnom ocu, Dinu Dvorniku.

Dvije godine psihoterapije i važna odluka

U videu objavljenom na svojem Instagram profilu, Ella je objasnila kako je odlučila podijeliti svoje iskustvo nakon što je dan ranije dobila mnoštvo poruka od pratitelja koji su s njom podijelili vlastite priče. "Na psihoterapije sam išla dvije godine i onda sam imala pauzu prije nego sam otišla baš kod psihijatra", započela je Ella, dodajući kako je njoj osobno više odgovarao rad s psihijatrom, iako naglašava da je kod mnogih ljudi situacija obrnuta.

Njezina poruka usmjerena je na destigmatizaciju traženja stručne pomoći u Hrvatskoj. Posebno je apelirala na one koji su skeptični, takozvane "nevjerne Tome", da ne odgovaraju svoje prijatelje od te odluke. "Nemojte svoje prijatelje odgovarati od toga ako vam se povjere da im treba jer samo umanjujete njihovo stanje i možete još više štete napraviti", poručila je influencerica.

Otkriće o ocu Dini i val podrške

Osim osobnog iskustva, Ella je podijelila i vrlo osoban podatak, objasnivši time i dio svoje motivacije za bavljenje ovom temom. "Inače za one koji ne znaju, nije baš fun fact, moj tata je imao bipolarni poremećaj", otkrila je, povezujući vlastiti put s nasljeđem svog oca, legendarnog glazbenika Dina Dvornika.

Njezina hrabrost i iskrenost izazvale su val pozitivnih reakcija. Pratitelji su joj u komentarima pružili bezrezervnu podršku, hvaleći je što javno govori o temi koja je u društvu još uvijek tabu. "Itekako sebi aplaudiraj jer si bila hrabra potražiti pomoć! Tko nije prošao slične stvari ne može razumjeti", napisala je jedna pratiteljica. Druga je dodala: "Ellice najslađa, hvala ti što si otvorila dušu nama, nebitnim ljudima i kaj pomičeš granice svaki dan i samim time nam daješ takvu motivaciju".

