Eni Jurišić nam je otkrila kako su je naivne i neiskusne odluke inspirirale za novu pjesmu

Eni Jurišić, domaća glazbenica koja radije igra na "kvalitetu nego na kvanitetu", objavila je novu pjesmu "Između nas", pjesmu koju naziva svojim "najdražim i najosobnijim projektom do sada". ​

Već na prvo slušanje pjesme, jasno je da je Eni inspiraciju crpila iz 80-ih, ali i iz naivnih odluka koje danas gleda kao životne lekcije koje su je vodile do života danas: života glazbenice, majke i životne suputnice našeg glazbenika Vjeke Ključarića.

Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

Nakon dugo vremena stigla je vaša nova pjesma "Između nas" – o kakvom se projektu radi?

"Između nas" definitivno mi je najdraži i najosobniji projekt do sada. Ideja za pjesmu nastala je još 2023. godine, odnosno tada sam već na gitari vrtila melodiju koja je postala refrenom pjesme. U međuvremenu se dogodio život, znate kako to ide, ali ja sam cijelo vrijeme ovu pjesmu imala na pameti te sam malo po malo radila na njoj. Uz to, mislim da bih mogla reći da je ovaj singl zapravo pravo ogledalo mog tima. Od renomiranog autora kao što je Predrag Martinjak, preko producenta Filipa Majdaka koji je zaslužan za ovaj nostalgični zvuk 80-ih, pa do Sunčane s kojom sam radila na tekstu. Svi su na svoj način doprinijeli finalnom rezultatu koji danas možete slušati na radiju.

Foto: Vana Katančić

U pjesmi kažete "Ti samo misliš na sebe" – jeste li se nekada našli u situaciji u kojoj ste trebali više misliti na sebe, a niste?

Svakako! I sigurno nisam jedina. Mislim da to shvaćanje da ipak sebe i svoje najbliže trebaš stavljati na prvo mjesto, a pustiti ostatak svijeta da misli i radi svoje, je nešto što dolazi s godinama i predstavlja određenu dozu zrelosti. Nisu svi za sve i u redu je priznati da se bez nekih ljudi može nastaviti. "Između nas" crpi inspiraciju iz nekih davnih dana, vrlo naivnih i neiskusnih odluka, koje danas u retrospektivi služe kao dobra životna lekcija i sjećanje na neku drugu, mlađu mene.

Vaša glazba često nosi taj retro zvuk, a u posljednje se vrijeme čini kao da je sve veća potražnja za tim stilom koji je bio popularan prije 40, 50 godina. Mislite li da smo postali prenostalgični ili je jednostavno riječ o cikličnosti trendova?

Mislim da tek ovaj singl označava prekretnicu i zapravo s njim otvaram prostor za nekoliko sljedećih pjesama u kojima namjeravam zadržati taj vintage duh. Ja vidim retro nostalgiju kao nešto ljudima sasvim prirodno. Oduvijek smo imali cikluse trendova koji dolaze i odlaze te se tijekom njih moda, scena, glazba i estetika ugledaju na određeno desetljeće, a to je tako samo zato što je dano desetljeće dovoljno daleko da se iz trenutne perspektive čini da je bilo toliko sjajno, gotovo idealno.

Foto: Vana Katančić

Rekli ste da vas inspirira glazba Kim Wilde, Kate Bush i Blondie. Kakvi se projekti nalaze na vašem popisu želja?

Tako je. Ja sam krenula s idejom ove pjesme neovisno o trendu retro nostalgije, već primarno polazeći od svojih glazbenih heroina. Svi koji me poznaju ili su bili na mojim nastupima, znaju da obožavam Blondie! Često u repertoar volim ubaciti njene pjesme, super mi je njen look i sjećam se da mi je bila ikona još dok sam bila djevojčica. Uz nju ima još mnogo pjevačica tog doba koje stvarno volim što slušati, što interpretirati, stoga već neko vrijeme razmišljam o promjeni koncepta koncertnog nastupa, primarno inspirirana cijelim ovim novim smjerom i pjesmom. Ali o tome nešto više pred samu realizaciju. Zasad od konkretnih stvari koje mogu najaviti je nova pjesma koju planiram objaviti pred ljeto!

Foto: Vana Katančić

Ovog se ljeta na društvenim mrežama našla malo drugačija verzija pjesme "Trebaš li me" koju ste 2022. objavili s Matijom Cvekom. Dok ste tijekom odmora opušteno zapjevali taj hit, "pridružile" su vam se i kćer Elvie te Cvekova kćer Lota. Kako vaša djevojčica reagira na vašu glazbu?

Elvie već lagano pjeva, voli pjevati u autu i to je za mene najveći hit. Zna koje su mamine i tatine pjesme, zna dobar dio tekstova i najslađe mi je kad kaže "mama je na televizoru" ili "mama je na radiju". Okružena je glazbom koju slušamo i mi, ali i glazbom za njezin uzrast, važno nam je da se neopterećeno igra i uživa u skladu sa svojim godinama.

Foto: Vana Katančić

Foto: Vana Katančić

Što se sluša u vašem domu – prevladavaju li popularne dječje pjesmice poput "Baby Shark" ili već upoznajete kćerkicu s ozbiljnijom glazbom?

Od dječjeg repertoara najviše slušamo Zabočke mališane koji imaju super album "Djeca radoznala" koji nam je jedno vrijeme bio na repeatu. Osim toga držimo se svih dječjih klasika, od "Zeke i potočića" pa nadalje. Elvie doma s nama sluša sve što slušamo i mi tako da ima tu i hitova s Billboardovih ljestvica, ali ne želimo ju još namjerno opterećivati odraslom glazbom, za sve to ima vremena.

I vi i vaš suprug Vjeko se bavite glazbom, planirate li neke zajedničke projekte?

Vjeko i ja smo uvijek tu jedno za drugoga. Često si međusobno gostujemo na nastupima, surađujemo i pomažemo u pripremi istih, no s obzirom na to da svakodnevno vodimo zajedničke projekte na privatnom planu, nismo se još odlučili za neki novi profesionalni. Haha!