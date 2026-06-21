FNC 32 obilježili brutalni nokauti, o ovim monstruoznim udarcima dugo će se pričati

FNC 32 u Osijeku nije razočarao. U dvorani Gradski vrt odvijala se prava borilačka poslastica, a večer su obilježili i brutalni nokauti. Najveći šok za navijače bio je poraz domaćeg dečka i jednog od najboljih hrvatskih kickboksača Andreja Kedveša kojega je nakon 44 sekunde meča nokautirao Moldavac Vadim Lungu, a u glavnoj borbi večeri Tom Breese svladao je Marcina Prachnija gušenjem nakon samo jedne minute i pet sekundi borbe.

U sunaslovnoj borbi Alan Villalba pobijedio je Ahmeda Vilu tehničkim nokautom u drugoj rundi, a prije toga je Mario Žgela izdominirao u meču protiv Denija Mirinića, bosanskohercegovačkog borca koji nosi nadimak 'Crni sin'.

Nagradu za nokaut večeri na priredbi FNC 32 u Osijeku osvojio je argentinski borac Laureano Staropoli koji je poslao na pod Čeha Jakuba Bahnika strašnim udarcem laktom iz okreta.

Cijeli borilački priredbu FNC 32 pogledajte na Voyo.