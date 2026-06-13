Plazibat brutalnim nokautom ugasio strašnog Marokanca: 'Ovaj će spavati do drugog tjedna'

Antonio Plazibat vratio se u ring na Gloryjevoj priredbi u Rotterdamu i u sjajnom meču nokautirao Marokanca Anisa Bouzida.

Plazibat je uoči borbe predstavljen kao 'nezaustavljiva sila', dok je marokanski borac Anis Bouzid slovio za tehničara. Na kraju je sila presudila, ali tek nakon ekstra runde i brutalnog nokauta koji je podigao dvoranu na noge.

Video nokauta objavljen je na društvenim mrežama, a fanovi su u ekstazi zasuli komentarima.

"E, to je nokaut! Ovaj će spavati do drugog tjedna", "Ovaj nakon Plaze više neće biti isti čovjek", "Ovo je jednostavno poruka da se Plazibat vratio", "Kako ga je sastavi0", "Svaka čast", samo su neki od brojnih komentara.

Video nokauta pogledajte OVDJE.