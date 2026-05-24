Najbolji hrvatski kickboksač se ne slaže sa sudačkom odlukom: 'Pljačka u svrhu zaštite prvaka'
U trenutku prekida sudačke su kartice pokazivale su 95-95, 95-95 i 96-94 za Verhoevena
Ne prestaju stizati reakcije nakon borbe između boksačke legende Oleksandra Usika i kickboksačke legende Rica Verhoevena.
Iako je Verhoevenu to bila tek druga boksačka borba, Nizozemac se dugo držao u meču koji je prekinut u 11. rundi kontroverznom sudačkom odlukom.
Jedan od onih koji smatraju da je Verhoeven zakinut jest i njegov rival iz Glory promocije te najbolji hrvatski kickboksač Antonio Plazibat. Plazibat je nakon borbe na Instagram profilu Verhoevena napisao: "Pljačka za spas boksačkog prvaka! Čestitke, učinio si me ponosnim - uživao sam", prije nego što je dodao: "P.S. Da je bio Joshua ili Fury, borba ne bi bila prekinuta."
Kontroverza proizlazi iz činjenice da je Verhoeven prije prekida vodio prema sudačkim karticama.
No sam Verhoeven nije ljut kao dio gledatelja. Nizozemac je na Instagramu napisao:
"Ako stavite emocije po strani, pogledajte kartice. Još jedna sekunda do 12. i posljednje runde. Poštovanje, Usik, bila mi je čast podijeliti ring s tobom. Idemo to ponoviti!", napisao je Verhoeven.