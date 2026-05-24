NIJE SAM /

Najbolji hrvatski kickboksač se ne slaže sa sudačkom odlukom: 'Pljačka u svrhu zaštite prvaka'


Foto: Orange Pictures, Orange Pics BV/Alamy/Profimedia

U trenutku prekida sudačke su kartice pokazivale su 95-95, 95-95 i 96-94 za Verhoevena

24.5.2026.
9:44
Sportski.net
Ne prestaju stizati reakcije nakon borbe između boksačke legende Oleksandra Usika i kickboksačke legende Rica Verhoevena.

Iako je Verhoevenu to bila tek druga boksačka borba, Nizozemac se dugo držao u meču koji je prekinut u 11. rundi kontroverznom sudačkom odlukom.

Jedan od onih koji smatraju da je Verhoeven zakinut jest i njegov rival iz Glory promocije te najbolji hrvatski kickboksač Antonio Plazibat. Plazibat je nakon borbe na Instagram profilu Verhoevena napisao: "Pljačka za spas boksačkog prvaka! Čestitke, učinio si me ponosnim - uživao sam", prije nego što je dodao: "P.S. Da je bio Joshua ili Fury, borba ne bi bila prekinuta."

Foto: Screenshot Instagram (Rico Verhoeven)

Kontroverza proizlazi iz činjenice da je Verhoeven prije prekida vodio prema sudačkim karticama.

No sam Verhoeven nije ljut kao dio gledatelja. Nizozemac je na Instagramu napisao:

"Ako stavite emocije po strani, pogledajte kartice. Još jedna sekunda do 12. i posljednje runde. Poštovanje, Usik, bila mi je čast podijeliti ring s tobom. Idemo to ponoviti!", napisao je Verhoeven.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Antonio PlazibatRico VerhoevenOleksandr Usik
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
