Oleksandr Usyk pred borbom za ogroman novac: Samo izlazak u ring vrijedi pravo bogatstvo!

Svijet boksa ovog vikenda seli se u Egipat, u Kairo, gdje će se ispred slavnih piramida u Gizi održati jedan od najupečatljivijih sportskih spektakala posljednjih godina. U fokusu je okršaj između ukrajinskog boksačkog velikana Oleksandra Usyka i nizozemskog kickboxing prvaka Rica Verhoevena.

Nakon što je godinama dominirao apsolutnim vrhom teške kategorije i postao neprikosnoveni svjetski prvak, Usyk je na zalasku karijere odlučio prihvatiti izazove koji su mnoge iznenadili. Umjesto klasičnih boksačkih protivnika, sada ulazi u meč protiv jednog od najdominantnijih kickboksača današnjice.

WBC pojas teške kategorije Usyk će braniti upravo u sjeni piramida, a njegov protivnik bit će čovjek koji godinama vlada svjetskim kickboxingom. Rico Verhoeven.

Usyk je u ovaj dvoboj ušao kao izraziti favorit. Pobjeda Verhoevena bila bi veliko iznenađenje u boksačkom svijetu, s obzirom na to da se radi o dvojici boraca iz različitih disciplina. Ipak, interes javnosti dodatno je pojačan i zbog ogromnih financijskih brojki, Usyk bi za ovaj meč trebao zaraditi oko 100 milijuna dolara.

Ukrajinski šampion već je ranije ostvarivao goleme zarade u svojim borbama, ali ovaj put riječ je o jednom od najunosnijih mečeva njegove karijere. Ni Verhoeven neće proći loše, njemu je osigurana zarada od oko 15 milijuna dolara, što predstavlja jednu od najvećih isplata u svijetu kickboxinga.

Usyk je najavio kako ga do kraja karijere očekuju još tri borbe, a ovaj meč u Kairu prvi je u tom nizu. Protivnici u preostalim nastupima još nisu poznati.

Ukrajinac u profesionalnoj karijeri i dalje ostaje neporažen s omjerom 24-0.

S druge strane, Rico Verhoeven već više od desetljeća dominira kickboxing scenom i smatra se apsolutnim kraljem tog sporta. Iako u profesionalnom boksu ima tek jedan nastup, u kojem je upisao pobjedu nokautom, njegov status u borilačkom svijetu ostaje iznimno visok.

Na vagi su također potvrđene zanimljive brojke, Usyk je imao 233,3 funta, što je otprilike 105,8 kilograma, čime je zabilježio najvišu težinu u svojoj karijeri. Time je, čini se, želio odgovoriti na fizičku prednost protivnika, budući da Verhoeven i dalje ima oko 25 funti više, odnosno oko 11,3 kilograma više, s težinom od 258,7 funti, što je približno 117,4 kilograma.

Usyk (24-0, 15 nokauta) u ovaj meč ulazi i teži nego u svom posljednjem nastupu protiv Daniela Duboisa prošlog srpnja, kada je slavio i ponovno potvrdio status apsolutnog prvaka u teškoj kategoriji.

Verhoeven (1-0 u boksu, 1 nokaut) dolazi iz kickboxing meča u kojem je uspješno obranio GLORY pojas teške kategorije, te je na vagu izašao nešto lakši nego u tom dvoboju.