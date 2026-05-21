BORBA U STUDENOM

Mladi vatreni saznali protivnike na SP-u: Skupina donosi egzotične rivale i ozbiljan test

Mladi vatreni saznali protivnike na SP-u: Skupina donosi egzotične rivale i ozbiljan test
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Hrvatska će prvenstvo otvoriti utakmicom protiv Senegala 20. studenoga

21.5.2026.
18:56
HinaSportski.net
Održan je ždrijeb skupina Svjetskog prvenstva nogometaša do 17 godina, a mladi hrvatski igrači su smješteni u skupinu F gdje će im suparnici biti Senegal, Kuba i Tadžikistan.

Svjetskom prvenstvu U17 domaćin će biti Katar od 19. studenoga do 13. prosinca ove godine.

Utakmice mladih hrvatskih nogometaša na Europskom prvenstvu moći ćete gledati u prijenosu UŽIVO na RTL-u 2 i Voyo. 

Hrvatska će prvenstvo otvoriti utakmicom protiv Senegala 20. studenoga, drugi ogled igra protiv Tadžikistana 23. studenoga, a treći protiv Kube 26. studenoga.

“Bit će uzbudljivo igrati s reprezentacijama različitih konfederacija i stilova igre. Izvukli smo Senegal kao i prošle godine, opet s njima igramo prvu utakmicu na prvenstvu po reputaciji protiv najtežeg suparnika. Kuba i Tadžikistan su sigurno kvalitetne reprezentacije čim su se plasirale na Svjetsko prvenstvo, ali mi smo drugu godinu za redom na svjetskoj smotri, sigurno imamo jake adute i vjerujemo u prolazak skupine. Poslije toga puno će ovisiti o ždrijebu, nadam se da ćemo u nokaut fazi imati malo više sreće nego prošle godine”, rekao je izbornik hrvatske U17 reprezentacije Marijan Budimir nakon ždrijeba u Zuerichu, a prenosi službena internetska stranica Hrvatskog nogometnog saveza.

Pred U17 hrvatskom nogometnom reprezentacijom Europsko je prvenstvo u Estoniji. Hrvatska prvenstvo otvora 25. svibnja od 14.30 po našem vremenu protiv Belgije u Rakvereu. Tri dana poslije, 28. svibnja, čeka nas dvoboj protiv Estonije u Tallinnu od 20.00, a 31. svibnja od 14.30 sati na rasporedu je susret sa Španjolskom u Rakvereu. 

Svjetsko Prvenstvo U-17
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
