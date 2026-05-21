Budimir i mini Vatreni nikome ne priznaju da su bolji: 'Rezultat nije imperativ, nego nešto drugo'

Pred U17 hrvatskom nogometnom reprezentacijom Europsko je prvenstvo u Estoniji. Hrvatska prvenstvo otvora 25. svibnja od 14.30 po našem vremenu protiv Belgije u Rakvereu. Tri dana poslije, 28. svibnja, čeka nas dvoboj protiv Estonije u Tallinnu od 20.00, a 31. svibnja od 14.30 sati na rasporedu je susret sa Španjolskom u Rakvereu.

U skupini B igrat će Crna Gora, Francuska, Italija i Danska. Dvije prvoplasirane momčadi izborit će plasman u polufinale. Utakmice mladih hrvatskih nogometaša moći ćete gledati u prijenosu UŽIVO na RTL-u 2 i Voyo.

Hrvatska U17 reprezentacija igra u Skupini A Europskog prvenstva U17 u Estoniji zajedno sa Španjolskom, Belgijom i domaćinom Estonijom. Raspored Hrvatske U17 (po hrvatskom vremenu): 25. svibnja 2026.Hrvatska – Belgija - 14. 30 Rakvere linnastaadion. 28. svibnja 2026.Estonija – Hrvatska 20.00 Lilleküla stadion, Tallinn 31. svibnja 2026.Španjolska – Hrvatska 14.30 Rakvere linnastaadion Sve utakmice gledajte na RTL-u 2 i Voyo.

Daniel Šarić godinama je radio s mladim hrvatskim reprezentativcima i iz prve ruke gledao kako nastaju budući nositelji seniorske reprezentacije. Šarić je bio pomoćnik izbornika U21 Hrvatske, prvo Nenadu Gračanu, a onda Draganu Skočiću.

Uoči novog izazova za hrvatski nogomet razgovaramo o potencijalu generacije koju vodi Marijan Budimir, pritisku velikih natjecanja i onome što zapravo razlikuje talentirane juniore od igrača spremnih za najveću scenu, razgovaramo s Daniel Šarićem, bivšim nogometašem i hrvatskim reprezentativcem.

Hrvatska U17 reprezentacija izborila je plasman među europsku elitu, a Budimirova momčad u Estoniju odlazi s velikim ambicijama i vjerom da može iznenaditi svakoga. Marijan Budimir, njegov stručni stožer i igrači, nikome ne priznaju da je bolji od njih.

"U17 Hrvatska ima kvalitetu. Sve naše mlade selekcije u nogometu imaju kvalitetu i samopouzdanje i takvo im razmišljanje, mindset treba i biti", kazat će Daniel Šarić.

Pristup tako mladim igračima je drugačiji nego kod seniora...

"Dugo sam radio u U21 selekciji i to je već ozbiljan seniorski nogomet. Nisam bio u mlađim dobnim kategorijama, ali naravno da je pristup drugačiji. Cilj mlađih selekcija je odvojiti igrača ili igrače za A selekciju Hrvatske i s obzirom na količinu igrača i na veličinu naše zemlje, mislim da mi kao nacija, treneri s tim mlađim uzrastima, rade izvanredan posao. Hrvatska stalno izbacuje vrhunske i TOP igrače. Pristup je drugačiji, ali uvijek je lijepo i dobro kad se napravi dobar rezultat. Sam odlazak na Euro je sjajan rezultat. Primarni cilj tih selekcija je odvojiti igrača ili igrače, napraviti igrača, pripremiti ga ili njih, za ono što nas čeka u A reprezentaciji Hrvatske", objašnjava Daniel Šarić.

I rezultat je bitan isto tako. Ipak se igra za rezultat...

"Naravno da je rezultat bitan, ali nije presudan niti bi u mlađim dobnim skupinama rezultat trebao biti presudan. No, kad se radi dobro, kad se dobro selektira, taj rezultat prati sve to, ali kažem, mi zbilja u tim mlađim dobnim skupinama i u U21 reprezentaciji već dugi niz godina radimo sjajan posao, tako da smo česti sudionici ovih završnih natjecanja. To je zbilja sjajno".

Što očekujete od U17 Hrvatske na Euru?

"Na ovo pitanje mi je zbilja teško odgovoriti. Ne poznajem te dečke, ali u jedno sam siguran. Čim su se oni našli u reprezentaciji i na U17 Euru, kvaliteta postoji. Siguran sam da ti dečki koji ih vode, treneri, stožer, napravit će maksimalan mogući posao. I druge reprezentacije su dobre i kvalitetne, ali zašto ne napraviti dobar rezultat?"

Što će biti ključ za dobar rezultat?

"Ključ će biti maksimalno dati sve od sebe, da se odigra jedan dobar turnir i onda će se vidjeti što će se dogoditi. U tim mlađim dobnim skupinama je sve moguće. Nema tu baš enormnih nekih favorita kao i nekim drugim. Ne vidim zašto ne bi mogli napraviti jedan lijepi rezultat. Vjerujemo svi u njih, nadamo se da će ostvariti dobar rezultat".

Marijan Budimir vodi U17 reprezentaciju...

"Radi se o treneru koji je juniore Hajduka vodio do finala Lige prvaka za mlade. Napravio je s mladim igračima Hajduka velike stvari i on može biti prijelomni faktor za mogući uspjeh, jer zna raditi s tim dobnim skupinama. Dokazao se Marijan Budimir definitivno. Mislim kad treneri vode u svojim klubovima mlađe selekcije, dobro je i da vode slične uzraste u reprezentaciji. Oni točno znaju što treba raditi, kako se ponašati prema tim igračima. To je sasvim drugačije nego seniorski nogomet. Marijan Budimir je izvanredan odabir za izborničku klupu U17 Hrvatske. Radi odličan posao i nadamo se da će njegovi odabranici odigrati jedno dobro Europsko prvenstvo".

Kako maknuti pritisak javnosti, utjecaj društvenih mreža, mobitele, medije od igrača koji imaju do 17 godina?

"Uf, izazov je to. Danas su mediji, društvene mreže, jako prisutni, pogotovo tinejdžeri, mladi nogometaši, koriste društvene mreže i platforme i sve prate. To je danas puno teže maknuti nego prije jer je puno više društvenih mreža, mediji su na sve strane, ta djeca su involvirana u to. Teško je sve maknuti od njih, ali mislim da treneri znaju kako to napraviti. Mislim da određeni pritisak je dobar, dobro je da postoji. Ne preveliki, ali jednostavno kad ti igrači odrastaju, kad ih pripremaš za nešto gdje je pritisak ogroman, moraju osjećati kad dođu na velika natjecanja da je to nešto bitno i moraju lagani pritisak osjećati. Naravno, igrači koji se znaju s tim nositi, oni na kraju postanu igrači", zaključio je Daniel Šarić.