VELIKI TALENT /

Budimir: 'U Pavića kuca hrvatsko srce, bit će dugo u hrvatskoj reprezentaciji'

Foto: Markus Ulmer/imago sportfotodienst/Profimedia

'Iako je već i sami plasman na EP veliki uspjeh, idemo utakmicu po utakmicu i nikome ne priznajemo da je bolji'

18.5.2026.
14:07
Sportski.net
Izbornik hrvatske reprezentacije do 17 godina Marijan Budimir govorio je na konferenciji za medije povodom predstojećeg odlaska na Europsko prvenstvo u Estoniji.

Hrvatska reprezentacija do 17 godina okuplja se danas u Zagrebu uoči priprema u Osijeku i putovanja u Estoniju na smotru najboljih, na kojoj će u Skupini A igrati protiv Belgije (25. svibnja), Estonije (28. svibnja) i Španjolske (31. svibnja). U Skupini B igraju Crna Gora, Francuska, Italija i Danska, a dvije prvoplasirane momčadi izborit će plasman u polufinale. 

"Iako je već i sami plasman na Europsko prvenstvo veliki uspjeh, idemo utakmicu po utakmicu i nikome ne priznajemo da je bolji dok to ne dokažemo na terenu. Svi suparnici imaju vrline i mane, koje ćemo pokušati iskoristiti", najavio je izbornik Marijan Budimir na konferenciji za medije u ponedjeljak.

Imperativa nema, no potencijala ima te u stručnom stožeru vjeruju kako će igračka kvaliteta, uključujući i onu Filipa Pavića - talentiranog nogometaša velikog Bayerna koji je odabrao braniti hrvatske boje - izaći na vidjelo:

"U stožeru svatko ima svoje zaduženje, jako smo pozitivni i kvalitetni, znamo kada treba maksimalno raditi, a kada se opustiti. Nitko nam ne postavlja imperative pa ćemo vidjeti koliko daleko možemo. Igrači su mladi i nogometno školovani, ali trebaju se navikavati na sve ranije ulaske u profesionalni nogomet, i želimo da neki dođu i do A reprezentacije. Što se tiče Filipa Pavića, drago mi je da u njemu kuca hrvatsko srce i da je odabrao hrvatsku reprezentaciju. Ne dolazi samo za jedan turnir, nadam se da će dugo biti s nama u hrvatskim reprezentacijama. Talent je u velikom Bayernu i kada ga oni promoviraju to mnogo znači, ali neće on sam odmah rješavati utakmice, najvažnije je da ga prihvatimo u obiteljskom okruženju", rekao je Budimir.

Na popisu hrvatskih reprezentativaca do 17 godina za Europsko prvenstvo nalaze se vratari Lovro Lojen (Gorica) i Josip Pandurić (Hajduk), braniči Lovro Trupčević (Dinamo), Luka Posavec (Osijek), Filip Tolić (Karlsruhe), Filip Pavić (Bayern), Vito Sablić (Lokomotiva), Karlo Zirdum (Dinamo) i Ivan Paunović (Dinamo), vezni igrači Marin Modrić (Hajduk), Matej Miličić (Dinamo), Juraj Frigan (Gorica), Dino Beader Trajanovski (Lokomotiva), Jona Benkotić (Dinamo) i Rio Joka (Istra 1961) te napadači Luka Bartolović (Cibalia), Luka Radić (Dinamo), Nik Žužić Škafar (Istra 1961), Jakov Dedić (Osijek) i Toni Ruso (Hajduk).

Marijan BudimirHrvatska U17 ReprezentacijaPopis
