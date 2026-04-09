IGRAJU S DOMAĆINOM /

Mini Vatreni saznali protivnike na EURO-u

Mini Vatreni saznali protivnike na EURO-u
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Hrvatska će prvenstvo otvoriti 25. svibnja protiv Belgije

9.4.2026.
11:54
Sportski.net
Hrvatska nogometna reprezentacija do 17 godina nedavno se kvalificirala na Europsko prvenstvo nakon što je završila prva u kvalifikacijskoj skupini sa Slovačkom, Poljskom i Irskom.

Sada izabranici Marijana Budimira znaju i protiv koga će igrati. Na Europskom prvenstvu u Estoniji naši će se reprezentativci naći u skupini A s Belgijom, Španjolskom i domaćinom Estonijom, odlučeno je ždrijebom u Tallinnu.

"Kad se plasiraš među osam najboljih reprezentacija u Europi, svaki je protivnik težak. Izvukli smo Belgiju koja ima sve pobjede u oba kvalifikacijska ciklusa i Španjolsku koja nije primila gol u oba kvalifikacijska ciklusa, riječ je o izuzetno kvalitetnim reprezentacijama koje su poznate po radu u mlađim uzrasnim kategorijama. Tu je i Estonija koja će se htjeti dokazati kao domaćin natjecanja. Na Euru nema lakih protivnika, ali siguran sam da ćemo temeljito analizirati naše protivnike i dobro se pripremiti za te utakmice, a onda se koncentrirati od utakmice do utakmice", rekao je izbornik Budimir za HNS-ovu službenu stranicu.

Hrvatska će prvenstvo otvoriti 25. svibnja protiv Belgije, tri dana poslije, 28. svibnja, čeka je dvoboj protiv Estonije, a 31. svibnja na rasporedu je susret sa Španjolskom.

U skupini B igrat će Crna Gora, Francuska, Italija i Danska. Dvije prvoplasirane momčadi izborit će plasman u polufinale.

Hrvatska Nogometna Reprezentacija U17Marijan Budimir
