Kraj jednog poglavlja: Marko Kutlić emotivnom objavom oprostio se od svog najvećeg suputnika

Hrvatski glazbenik Marko Kutlić (30) iznenadio je svoje pratitelje emotivnom objavom na Instagramu kojom je najavio prodaju svog prepoznatljivog žutog kampera. Vozilo koje mu je, kako piše, bilo puno više od prijevoznog sredstva - "mala kuća putujuća" i utočište - traži novog vlasnika.

"Došao je i taj dan. Dan da zatvorimo krug", započeo je Kutlić svoju dirljivu objavu, opraštajući se od vozila koje je bilo njegov dom nakon "svih kilometara, cesta, granica, jutara na nepoznatim mjestima i večeri u kojima nisam znao gdje ću zaspati". Kroz seriju fotografija i videozapisa, pjevač je podijelio intimne uspomene s brojnih putovanja, od snježnih planinskih vrhova do Jadranske obale.

Na fotografijama ga vidimo kako s gitarom sjedi na pragu svog mobilnog doma, odmara na krovu s pogledom na Alpe ili pere lice u planinskom potoku. U kombiju je, piše, proživio neke od najvažnijih dana. "U njemu sam šutio, molio, plakao, smijao se, pisao, vozio, stajao, bježao i vraćao se sebi. Bio mi je sklonište kad nisam imao plan. Bio mi je dom kad nisam znao gdje mi je dom", povjerio se pratiteljima.

Od uličnog svirača do pobjednika festivala

Prodaja kampera označava kraj jedne iznimne faze u Kutlićevu životu, koja se savršeno uklapa u rastući "van life" pokret, stil života koji slavi slobodu, minimalizam i mobilnost. Početkom 2024. godine pjevač se povukao s estrade, prodao imovinu i kupio kombi marke Renault Master, bivše poštansko vozilo koje je vlastoručno preuredio. U njemu je proveo mjesece putujući Europom, živeći život uličnog svirača u gradovima poput Trsta, pod umjetničkim imenom Marco Dolore.

Početkom 2026. godine istaknuo se na Dori s pjesmom "Neotuđivo", a u travnju je odnio pobjedu na 73. Zagrebačkom festivalu s pjesmom "Uzmi i drugi dio mene". Uz brojne dogovorene nastupe, postalo je jasno da je nomadskom načinu života došao kraj. "S obzirom na sve što dolazi, vrijeme je da se ipak rastanemo", objasnio je.