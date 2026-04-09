Dinamo je mašina, Hajduk ima temelje, a zbog ove stvari liga nam ne napreduje

28 kola je iza nas u domaćem prvenstvu, osam je preostalo. Borbu za prvaka nećemo imati, ali imat ćemo borbu za ostanak kao i borbu za Europu. 28. kolo ponudilo nam je sve i svašta, a ovo je pet zaključaka vrlo efikasnog kola.

Dinamo je mašina

Dinamo je sa sedam patuljaka u mreži ispratio Osijek i nastavio nevjerojatan niz. Brojke Modrih su zastrašujuće u proljetnom dijelu prvenstva i momčad iz Zagreba izgleda nezaustavljivo. Plava mašina melje sve pred sobom, u 2026. godini Dinamo drži prosjek postignutih golova na 3,3 po utakmici u svim natjecanjima. Naslov prvaka praktički je već osiguran, a izboreno je i finale Kupa što znači da je Dinamo na korak od ostvarenja cilja za ovu sezonu - dvostruke krune. U ovom trenutku se čini kao da ih nitko ne može zaustaviti - vidjet ćemo.

Rijeka rutinski

Kad smo kod toga tko može zaustaviti Dinamo, tu su Riječani koji će s Dinamom na Opus Areni 13. svibnja igrati finale Kupa. Rijeka je u razmaku od četiri dana dva puta dobila Slaven Belupo 2:0 i time napravila dvije velike stvari. Rutinskom pobjedom u prvenstvu učvrstili su se na trećem mjestu, a nešto teže izborenom pobjedom u polufinalu Kupa nastavili su put k obrani tog naslova, a još važnije, osvajanje Kupa donijelo bi im kvalifikacije za Europsku ligu što je Rijeci vrlo važno jer bi imali tzv. padobran kojim bi opet lakše dohvatili barem Konferencijsku ligu.

Victora Sancheza očito nisu smetali napisi o mogućoj smjeni jer njegova Rijeka i dalje izgleda kako on želi. Sada, nakon ispadanja iz Europe, smanjio je rotacije, našao idealnih 11 i treće mjesto ne bi trebalo doći u pitanje. A onda će svi čekati veliki okršaj s Dinamom u Osijeku.

Hajduk na pravom putu

Hajduk je na Aldo Drosini odigrao sjajnu utakmici na krilima Marka Livaje. Pobijedili su Istru 3:1, a po dojmu su zaslužili barem još toliko pogodaka. Livaja je bio sjajan, razigravao je, spuštao se do centra, vukao dvojicu i svejedno zabio. Briljirali su i Brajković, Pukštas i Pajaziti i Hajduk se sada ima čemu nadati. Uhvatili su dobru formu, izgledaju uigrano. Istina, do titule ne mogu, ali izgradili su temelje za sljedeću sezonu, sada ih samo treba očuvati. To neće biti lak zadatak i ovo ljeto nudi puno "Ako" za Hajduk.

Ako daju povjerenje Garciji, ako zadrže Livaju, Rebića, Pajazitija i obranu (računamo da Pukštasa ipak neće), ako dovedu još 2-3 pojačanja, ako novi sportski direktor klikne s ostatkom kluba, onda navijači Hajduka itekako mogu biti optimistični za sljedeću sezonu. Garcia je pokazao da je trener dostojan Hajduka, ako izgladi odnose s Livajom (još jedan ako), mogao bi postati prvi trener Hajduka nakon ohoho koji će povezati dvije sezone na klupi Bijelih. Hajduku je to potrebno.

Borba za Europu

Ono što veseli sve pratitelje SHNL-a je borba za četvrto mjesto. Istina, Rijeka na trećem ima samo tri boda više od četvrtog, ali nekako smo im pripisali to treće mjesto. Četvrto mjesto vodit će u Europu, a trenutno ga drži Varaždin s 38 bodova. Samo dva boda kaskaju Istra i Slaven Belupo, a možda ambicije još imaju i Gorica sa šest i Lokomotiva sa sedam bodova zaostatka. Tu borbu pratit ćemo iz kola u kolo i sve su spomenute ekipe vrlo nepredvidljive te je dojam da ćemo konačni odgovor dobiti tek u posljednjem kolu.

Borba za ostanak razotkrila mane lige

Vukovar je protiv Lokomotive igrao vrlo važnu utakmicu u borbi za ostanak. Imali su priliku pobjedom doći na dva boda od predzadnjeg Osijeka. U 35. minuti činilo se da imaju vodstvo, ali pogodak Gonzaleza je poništen zbog zaleđa. Svi su čekali snimku, a ona nam nije otkrila gotovo ništa. Dojam je da je Gonzalez bio na svojoj polovini terena, ali VAR nije ispravio pomoćnog suca i pogodak je ostao nevažeći. Naravno, VAR nije niti mogao preokrenuti odluku jer na temelju jedine snimke koju smo vidjeli, to nije niti mogao. Postavlja se onda pitanje, čemu VAR kada nema dovoljno dobrih kamera da on bude učinkovit?

Eventualno povlačene linija nismo niti vidjeli u prijenosu i ostaje nam samo citirati Nikicu Jelavića. "Snimka se mora pokazati. Ako je bilo zaleđe, bilo je, ako nije, onda nije. Takve stvari se moraju popraviti za napredak hrvatskog nogometa".

POGLEDAJTE VIDEO: Heroj Rijeke otkrio što stvarno misli o Victoru Sanchezu