Nakon prolaska u finale Kupa, Rijeka napisala dva puta istu riječ

Nogometaši Rijeke pobijedili su na svojoj Rujevici Slaven Belupo 2-0 i plasirali se u finale Hrvatskog kupa, a nakon utakmice oglasili su se na društvenim mrežama.

Pogotke su za Riječane, ujedno i branitelje naslova, protiv Slaven Belupa zabili Amer Gojak (71) i Dimitri Legbo (84).

Rijeka je u objavi nakon utakmice uz fotografiju s konačnim rezultatom napisala samo:

"Rabuzin, Rabuzin…"

