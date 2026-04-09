Slovenci o Zajcu: 'Fantastičan je, ali postoji jedan problem'

Kada je ovog ljeta Miha Zajc došao u Dinamo, malo tko je vjerovao da će Slovenac tako brzo postati miljenik navijača. Sjajne igre i, još bitnije, govor tijela doveli su Zajca do mjesta dokapetana Dinama, a gol protiv Gorice samo ga je gurnuo na još veći pijedestal.

No, ako je suditi prema slovenskim medijima, nije sve tako bajno. Naime, kako piše Ekipa.svet24, "Zajc je već neko vrijeme u fantastičnoj formi, no veliki je problem za slovenski nogomet to što izvanredni Miha ne igra za slovensku reprezentaciju", navodi taj portal. Isti portal podsjeća kako Zajc ne igra za svoju reprezentaciju zbog izbornika Matjaža Keka.

"Budući da ga Matjaž Kek nije poveo sa sobom na Euro, Zajc je odlučio da za vrijeme njegova mandata na klupi neće igrati za Sloveniju. Kako ga je naslijedio njegov tadašnji pomoćnik Boštjan Cesar, Miha je tu odluku produžio, navodeći da je bol još uvijek prevelika, a povezanost vjerojatno prečvrsta", pišu Slovenci.

Bilo kako bilo, trener Dinama, Mario Kovačević, vjerojatno je sretan Zajčevom odlukom budući da mu je jedan od najbitnijih igrača uvijek svjež i maksimalno spreman.

