OTVORILO MU SE /

Dinamo se dan nakon velike pobjede i kvalifikacije u finale kupa naklonio jednom igraču

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Nekoliko je puta Dinamov igrač bio blizu gola, a pamti se greda protiv Genka

9.4.2026.
8:45
Sportski.net
Dinamo je jučer na gostovanju u Velikoj Gorici pobijedio Goricu 3:6 i plasirao se u finale Hrvatskog kupa. Za plave su zabijali Bakrar, Beljo, Goda, Topić i Zajc, koji je zabio dva pogotka. No, Dinamo se naklonio jednom drugom igraču.

Plavi su se dan nakon pobjede sjetili svog lijevog beka Brune Gode, koji je pogotkom protiv Gorice stigao do svog prvijenca u redovima kluba za koji je igrao u mlađim kategorijama i u koji se vratio ovog ljeta.

Od tada je Goda za Dinamo odigrao 32 utakmice. Nekoliko puta bio je blizu gola, a Dinamovi navijači pamte gredu protiv Genka. Sada je Goda napokon stigao do toliko željenog prvijenca.

"Naš bek, a jučer po prvi put strijelac u najdražem dresu - Bruno Goda," napisali su iz Dinama nakon prvijenca.

POGLEDAJTE VIDEO: Dinamo razbio Goricu, Zajc zabio najljepši gol sezone

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
