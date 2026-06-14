Tko je Deni Mirnić, borac koji u Osijeku došao srušiti domaćeg Marija Žgelu?

Dvorana Gradski vrt u Osijeku bit će 20. lipnja poprište FNC 32 priredbe, a jedan od iščekivanijih okršaja je onaj u poluteškoj kategoriji između domaćeg borca Marija Žgele i Denija Mirnića.

Dok se Žgela vraća u kavez nakon desetomjesečne stanke i dva teška poraza, s druge strane stajat će iskusni borac iz Bosne i Hercegovine, nadimka "Crni Sin", koji traži svoju priliku za afirmaciju na regionalnoj sceni.

Poznanik FNC publike s promjenjivim uspjehom

Deni Mirnić nije nepoznanica ljubiteljima Fight Nation Championshipa. Publika ga je upoznala krajem 2024. na FNC 20 priredbi u zagrebačkoj Areni, no taj nastup ne pamti po dobru. U borbi protiv Tiriela Luke Abramovića, kojem je to bio profesionalni debi, Mirnić je poražen tehničkim nokautom već u prvoj rundi. Taj je poraz bio dio negativnog niza koji je zabilježio tijekom 2023. i 2024., gdje je, prema podacima stranice FightMatrix, upisao četiri poraza zaredom. Njegov profesionalni omjer, ovisno o izvoru, najčešće se navodi kao 5-6, što svjedoči o karijeri punoj uspona i padova. Član "Team Thrivinga" iskustvo je skupljao u poluteškoj i teškoj kategoriji u raznim europskim promocijama.

Što donosi borba protiv slavonskog nokautera?

Okrašaj u Osijeku za oba borca predstavlja prekretnicu. Mario Žgela (7-4) pred domaćom publikom traži izlaz iz krize nakon što su ga u posljednja dva nastupa za manje od minute nokautirali Aleksandar Ilić i Miran Fabjan. Pritisak je ogroman, a uloga favorita nosi dodatno breme. S druge strane, Mirnić u Osijek dolazi kao gost, što statistički nije zahvalna pozicija. Analize pokazuju kako u FNC-u domaći borci pobjeđuju u čak 70 posto slučajeva, što može sugerirati i pažljiv odabir protivnika. Za Mirnića, rođenog 1990., ovo je prilika da iskoristi pritisak na Žgeli i dokaže da poraz od Abramovića nije bio pravo mjerilo. Pobjeda nad Žgelom bila bi ključna. Borba je najavljena kao dio glavnog programa priredbe i privući će veliku pažnju.

FNC 32 u Osijeku održava se 20. lipnja, a vi ga možete pratiti putem platforme VOYO

Put iskupljenja za obojicu

Mirnićev profesionalni put traje više od desetljeća, s prvim borbama još 2015. Kroz karijeru je pokazao svestranost, ostvarujući pobjede i nokautima i prisiljavanjem na predaju, no tako je i gubio. Njegov posljednji poraz prije meča sa Žgelom bio je od Chrisa Fischera u rujnu 2025. tehničkim nokautom, no prije toga uspio je prekinuti crni niz pobjedom nad Vanderleijem Juniorom. Ta nedosljednost čini ga nepredvidivim. Dok Žgela u meč ulazi s imperativom pobjede kako bi dokazao da "u njegovom oružju još ima baruta", Mirnić ulazi s manje pritiska. Pobjeda na gostujućem terenu osigurala bi mu bolju poziciju u pregovorima s promocijom.

Sve u svemu, Deni Mirnić je borac na raskrižju karijere. Meč u Osijeku nije samo još jedna borba u nizu, već prilika da definira svoj put i pokaže da pripada vrhu regionalne MMA scene.