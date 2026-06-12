FNC se vraća u Slavoniju: Očekuje nas spektakl prožet sjajnim borbama

Nakon duge četiri i pol godine, vodeća regionalna MMA organizacija, Fight Nation Championship, vraća se u srce Slavonije. U subotu, 20. lipnja 2026. godine, dvorana Gradski vrt u Osijeku ponovno će postati epicentar borilačkog sporta, a za razliku od posljednjeg posjeta obilježenog pandemijskim mjerama, ovoga puta očekuju se pune tribine i zaglušujuća podrška publici gladnoj vrhunske akcije.

FNC 32 donosi program ispunjen s deset MMA i dva kickboxing meča, a večer će kulminirati dugo iščekivanim srazom dvojice veterana koji su oblikovali domaću scenu. Ovo je sve što trebate znati o spektaklu koji će protresti Osijek.

Pejić i Šikić u main eventu

Vrhunac večeri bez sumnje je okršaj u lakoj kategoriji između Filipa "Nitra" Pejića (12-3-1) i Vladimira "Sunshinea" Šikića. Radi se o dvojici boraca čija se imena već godinama provlače kroz priče o potencijalnim mečevima, a sada će napokon, u FNC-ovom oktogonu, riješiti sve dileme. Pejić, bivši FNC-ov prvak i miljenik publike, poznat po svom eksplozivnom stilu i razornim udarcima, ulazi u ovaj meč kao favorit. S 33 godine, "Nitro" je borac koji je prošao kroz najveće europske pozornice i uvijek garantira atraktivnu borbu. S druge strane, tri godine stariji Šikić predstavlja iskusnog i proračunatog protivnika koji će tražiti svoju priliku iz svakog kuta.

Osječka publika imat će posebne razloge za glasan navijački huk jer se u kavez vraćaju njihovi lokalni junaci. Nakon šestomjesečne stanke, Mario "Crni Sin" Žgela ponovno će kročiti u oktogon. Popularni borac iz Vinkovaca tražit će novu pobjedu protiv Denija Mirnića, a podrška s tribina bit će mu vjetar u leđa.

Uz njega, program će dodatno zapaliti Andrej "AK47" Kedveš, ponos Osijeka, koji će nastupiti u meču po pravilima "ultimate kickboxinga" s MMA rukavicama. Njegov protivnik bit će Vadim Lungu iz Moldavije. Kedveš je u posljednjem nastupu u Slavonskom Brodu oduševio publiku atraktivnim nokautom i nema sumnje da će i pred svojim sugrađanima htjeti ponoviti sličan uspjeh. Njegovi mečevi uvijek donose visoki tempo i uzbuđenje, što ga čini jednim od najiščekivanijih boraca večeri.

Brdo borbi koje obećavaju

U sunaslovnoj borbi večeri u poluteškoj kategoriji vidjet ćemo sraz između Poljaka Marcina Prachnija i Britanca Toma Breesea, dvojice boraca s iskustvom iz najvećih svjetskih promocija. Posebnu pažnju privlači i okršaj u velter kategoriji između Argentinca Laureana Staropolija, poznatog pod nadimkom "El Gaucho", i Čeha Jakuba Bahnika. Obojica su poznati kao atraktivni udarači, stoga ovaj meč nosi epitet potencijalne "borbe večeri". Program nudi i zanimljiv dvoboj između bosanskohercegovačkog borca Ahmeda Vile i Argentinca Alana Villalbe u perolakoj kategoriji, kao i dvoboj Nizozemca Agyja Sardarija i Tadžikistanca Karomatula Sufieva.

Za sve ljubitelje borilačkih sportova koji žele uživo svjedočiti ovom spektaklu, ulaznice su dostupne u prodaji putem sustava Entrio.hr. S obzirom na veliki interes i povratak FNC-a u Osijek nakon dugo vremena, očekuje se da će dvorana Gradski vrt biti ispunjena do posljednjeg mjesta. Za one koji neće biti u mogućnosti prisustvovati, osiguran je prijenos uživo. Cijeli događaj moći će se ekskluzivno pratiti putem streaming platforme Voyo.