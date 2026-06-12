FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
VELIKI VODIČ /

FNC se vraća u Slavoniju: Očekuje nas spektakl prožet sjajnim borbama

FNC se vraća u Slavoniju: Očekuje nas spektakl prožet sjajnim borbama
×
Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Sve što trebate znati o FNC 32 Osijek

12.6.2026.
18:01
Antonela Ištvan
Marko Prpic/PIXSELL
VOYO logo
VOYO logo

Nakon duge četiri i pol godine, vodeća regionalna MMA organizacija, Fight Nation Championship, vraća se u srce Slavonije. U subotu, 20. lipnja 2026. godine, dvorana Gradski vrt u Osijeku ponovno će postati epicentar borilačkog sporta, a za razliku od posljednjeg posjeta obilježenog pandemijskim mjerama, ovoga puta očekuju se pune tribine i zaglušujuća podrška publici gladnoj vrhunske akcije.

FNC 32 donosi program ispunjen s deset MMA i dva kickboxing meča, a večer će kulminirati dugo iščekivanim srazom dvojice veterana koji su oblikovali domaću scenu. Ovo je sve što trebate znati o spektaklu koji će protresti Osijek.

Pejić i Šikić u main eventu

Vrhunac večeri bez sumnje je okršaj u lakoj kategoriji između Filipa "Nitra" Pejića (12-3-1) i Vladimira "Sunshinea" Šikića. Radi se o dvojici boraca čija se imena već godinama provlače kroz priče o potencijalnim mečevima, a sada će napokon, u FNC-ovom oktogonu, riješiti sve dileme. Pejić, bivši FNC-ov prvak i miljenik publike, poznat po svom eksplozivnom stilu i razornim udarcima, ulazi u ovaj meč kao favorit. S 33 godine, "Nitro" je borac koji je prošao kroz najveće europske pozornice i uvijek garantira atraktivnu borbu. S druge strane, tri godine stariji Šikić predstavlja iskusnog i proračunatog protivnika koji će tražiti svoju priliku iz svakog kuta.

Osječka publika imat će posebne razloge za glasan navijački huk jer se u kavez vraćaju njihovi lokalni junaci. Nakon šestomjesečne stanke, Mario "Crni Sin" Žgela ponovno će kročiti u oktogon. Popularni borac iz Vinkovaca tražit će novu pobjedu protiv Denija Mirnića, a podrška s tribina bit će mu vjetar u leđa.

Uz njega, program će dodatno zapaliti Andrej "AK47" Kedveš, ponos Osijeka, koji će nastupiti u meču po pravilima "ultimate kickboxinga" s MMA rukavicama. Njegov protivnik bit će Vadim Lungu iz Moldavije. Kedveš je u posljednjem nastupu u Slavonskom Brodu oduševio publiku atraktivnim nokautom i nema sumnje da će i pred svojim sugrađanima htjeti ponoviti sličan uspjeh. Njegovi mečevi uvijek donose visoki tempo i uzbuđenje, što ga čini jednim od najiščekivanijih boraca večeri.

Brdo borbi koje obećavaju

U sunaslovnoj borbi večeri u poluteškoj kategoriji vidjet ćemo sraz između Poljaka Marcina Prachnija i Britanca Toma Breesea, dvojice boraca s iskustvom iz najvećih svjetskih promocija. Posebnu pažnju privlači i okršaj u velter kategoriji između Argentinca Laureana Staropolija, poznatog pod nadimkom "El Gaucho", i Čeha Jakuba Bahnika. Obojica su poznati kao atraktivni udarači, stoga ovaj meč nosi epitet potencijalne "borbe večeri". Program nudi i zanimljiv dvoboj između bosanskohercegovačkog borca Ahmeda Vile i Argentinca Alana Villalbe u perolakoj kategoriji, kao i dvoboj Nizozemca Agyja Sardarija i Tadžikistanca Karomatula Sufieva.

Za sve ljubitelje borilačkih sportova koji žele uživo svjedočiti ovom spektaklu, ulaznice su dostupne u prodaji putem sustava Entrio.hr. S obzirom na veliki interes i povratak FNC-a u Osijek nakon dugo vremena, očekuje se da će dvorana Gradski vrt biti ispunjena do posljednjeg mjesta. Za one koji neće biti u mogućnosti prisustvovati, osiguran je prijenos uživo. Cijeli događaj moći će se ekskluzivno pratiti putem streaming platforme Voyo.

FncOsijekFilip Nitro Pejić
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike