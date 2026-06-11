Barbir o borbi s Ilićem: 'Mogao sam mu odnijeti ruku za Zagreb, ali sam se ponio sportski'

Đani Barbir, prvak FNC-ove srednje kategorije, osvrnuo se na pobjedu protiv Aleksandra "Jokera" Ilića u Beogradu, kako sam kaže po posljednji put.

Zbog velikog interesa javnosti, Barbir je, nakon proslave pobjede u dvorcu Gjalski, na svom YouTube kanalu prokomentirao trash talk, atmosferu u Areni, samu borbu, poštovanje prema publici te još jednom izazvao Ilića.

'Mogao sam mu odnijeti ruku za Zagreb'

"Bio sam cijelo vrijeme svjestan da on to radi iz nesigurnosti. Ako ti treba nešto dodatno osim tvojih vještina, meni to govori da nisi siguran u sebe", naglašava Barbir.

Ističe da ga pokušaji provokacije nisu izbacili iz takta: "Pokušavao me disbalansirati, učiniti emotivnim, natjerati me da zaboravim taktiku. Bio bih iznenađen da mu je to prošlo."

O samoj borbi Barbir kaže da je od početka znao što radi: "Kad sam našao distancu, sve je izgledalo puno čišće, kao i lijevi direkt koji ga je poslao na pod."

Osvrnuo se i na izgovore nakon meča: "Prije borbe taj njegov umor zvali su momentum. Nakon borbe ispada da sam ja bio odmoran, a on umoran."

Posebno je naglasio i trenutak tijekom same završnice meča kad je odlučio borbu završiti potpuno sportski i fer, iako su stvari za Ilića mogle završiti prilično gadno.

"Armbar je bio toliko dubok da sam doslovno njegovu ruku mogao ponijeti sa sobom u Zagreb. Pričekao sam da tapka, sudac je prekinuo i borba je završila bez ozljeda", objašnjava. "Kad budeš morao ili morala birati hoćeš li biti kao Ilke ili kao Đani - budi kao Đani", zaključuje.

'Ako misli da je parter presudio...'

Unatoč teškoj atmosferi u Beogradu, imao je samo riječi poštovanja za publiku.

"Malo ljudi na svijetu ima takvu publiku kao što je ima Beograd. Nadam se da ću se još puno puta boriti tamo", kaže. Zato se na kraju meča i poklonio publici, kao znak poštovanja.

Barbir je otvorio vrata i potencijalnom novom izazovu s Ilićem.

"Ako misli da je bolji u stand-upu i da je parter presudio, pozivam ga na bare knuckle meč. Ako toliko vjeruje u sebe, ja sam spreman", poručio je.

"Nikome nije draže što sam pobijedio nego mom ocu"

Inače samozatajni Barbir dotaknuo se i privatnog života odgovarajući na pitanja koja su mu fanovi postavili preko Instagrama.

"Moj privatni život je zapravo jako jednostavan. Imam trening, imam obaveze u vezi treninga i to je to. Nemam nekih velikih planova osim toga da sam u dvorani sa svojim timom i da se spremam za nadolazeće borbe. Tako planiram sljedećih 10 godina, pa ćemo vidjeti šta ćemo nakon toga", objašnjava.

"Majka i otac cvjetaju, vidim da im je stvarno drago i da su ponosni. Meni nema boljeg osjećaja od toga na svijetu. Mislim da nikome nije bilo draže što sam pobijedio Ilića nego mom ocu i mislim da nitko na svijetu nije mirniji od moje majke sad kad je to sve završilo", kaže.

Otkrio je i da je mlađa sestra zaslužna za to što ga tijekom ulaska u ring prati Nirvanina pjesma "Something in the way". Posebno se dotaknuo podrške iz rodnih Ploča.

"Nenormalno puno podrške dobivam iz Ploča i ovim putem vam se želim zahvaliti svima. Mislim da nisam mogao odrasti u boljem gradu na svijetu i stvarno sam sretan i zahvalan što sam Pločanin i do kraja svog života ću se u Ploče vraćati", poručio je svojim Pločanima te najavio slavlje u lipnju.

"Hvala vam svima što me pratite, hvala na ogromnoj podršci koju dobivam. Svaki borac sanja da se nalazi u poziciji kao ja sad. To ne bi bilo ništa moguće bez vas. Tako da evo sad ćemo puno češće izbacivati ovakav sadržaj. Pratite nas, podržavajte i vidimo se opet uskoro", zaključio je.