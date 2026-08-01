FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
BILA NA ODMORU /

Slovenska predsjednica ozlijeđena u nesreći vraćajući se iz Hrvatske, prevezena u bolnicu

Slovenska predsjednica ozlijeđena u nesreći vraćajući se iz Hrvatske, prevezena u bolnicu
×
Foto: Igor Kupljenik/SPP/Shutterstock Editorial/Profimedia

Prema dosad prikupljenim informacijama, obje ozlijeđene osobe prevezene su vozilom hitne pomoći u Opću bolnicu Izola

1.8.2026.
12:24
Tajana Gvardiol
Igor Kupljenik/SPP/Shutterstock Editorial/Profimedia
Google Dodaj net.hr među omiljene izvore na Googleu
VOYO logo
VOYO logo

Slovenska predsjednica Nataša Pirc Musar lakše je ozlijeđena u prometnoj nesreći koja se u petak poslijepodne dogodila u tunelu Kastelec na autocesti prema Ljubljani. U nesreći su sudjelovala službena policijska vozila iz pratnje štićene osobe, a ozlijeđene su dvije osobe, od kojih jedna teže, prenosi 24ur.com.

Kako je priopćila Policijska uprava Kopar, dojava o nesreći zaprimljena je u 16.57 sati. Prema dosad prikupljenim informacijama, obje ozlijeđene osobe prevezene su vozilom hitne pomoći u Opću bolnicu Izola. Jedna osoba zadobila je lakše, a druga teške ozljede.

Iz Ureda predsjednice Republike Slovenije potvrdili su da je u nesreći sudjelovala i Nataša Pirc Musar, koja je zadobila lakše ozljede. Nakon liječničkog pregleda zadržana je na promatranju u Općoj bolnici Izola, a tijekom dana očekuje se njezin otpust na kućnu njegu.

Vraćala se iz Hrvatske

U priopćenju se navodi kako se nesreća dogodila dok se predsjednica vraćala iz Hrvatske, gdje je boravila na odmoru, na službeni događaj u Komendi, na kojem je bila počasna pokroviteljica.

Predsjednica je zahvalila svim žurnim službama na brzoj intervenciji te osoblju Opće bolnice Izola na pruženoj medicinskoj skrbi. Zbog intervencije hitnih službi i provođenja očevida tunel Kastelec bio je privremeno zatvoren za sav promet, a ponovno je otvoren u 20.19 sati.

Policija nastavlja istragu kako bi utvrdila okolnosti nesreće, a o događaju je obaviješten i nadležni odjel Specijaliziranog državnog odvjetništva Republike Slovenije. Prema neslužbenim informacijama slovenskih medija, riječ je o policijskoj pratnji koja je osiguravala slovensku predsjednicu.

Nataša Pirc MusarPrometna NesrećaSlovenijaHrvatska
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike