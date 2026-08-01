Poznati psihijatar ukazao na problem u Hrvatskoj: 'Brojka je tamna i jako velika'

Stigma, sram i strah... Neki su od razloga zašto je seksualno nasilje jedno od kaznenih djela koje se najmanje prijavljuje.

"Svjetski i hrvatski podaci pokazuju da je ta tamna brojka jako velika. Neki kažu da je 10 puta više djela nego onih koji su prijavljeni. Zapravo to ne možemo znati jer upravo zato ta brojka i je tamna", pojašnjava Goran Arbanas, psihijatar Klinike za psihijatriju "Vrapče"

A upravo je to ono što nasilnici žele. "Nasilnici vole šutnju! Oni obožavaju šutnju - jer jednom kad se izađe van, ipak tu postoji prostor za podršku, za doći do toga da se jasno kaže tko je odgovoran, a odgovoran je isključivo počinitelj, a u dijelu procesuiranja počinitelja je odgovorna i država", navodi psihologinja Senka Sekulić.

Država se pohvalila

Država se pohvalila uspjehom Akcijskog plana za suzbijanje seksualnog nasilja i uznemiravanja. Iz resornog ministarstva ističu da raste broj prijava ovakvih ponašanja. "To nas ohrabruje zato što zaista nema podataka da bi broj samih neželjenih aktivnosti seksualnog zlostavljanja i uznemiravanja bio u tolikom porastu koliko nam raste broj prijava. Znači da ipak imamo pozitivan odjek i da raste povjerenje osoba", naveo je ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić.

Raste i broj akcija policije kojima otkrivaju seksualnih prijestupnika - kao i broj aktivnosti kojima se štite djeca na internetu. A ističu i edukacije trenera koji rade s djecom. Psihologinja Sekulić smatra da je stvarno stanje drukčije.

"Imamo situaciju da je osoba koja je u procesu izvida pred Državnim odvjetništvom na štetu djece, a bio je u poziciji trenera, ima slobodan pristup drugoj djeci", navodi Sekulić pa dodaje: " Otvoren je Centar za tretman nasilnika što je hvalevrijedan potez, ali zašto nije otvoren Centar za sveobuhvatno pružanje usluga za žene koje su proživjele seksualno nasilje? "

"Korak po korak, mjera po mjera, ali negdje je ključno povjerenje žrtve. To su jako, jako osjetljiva kaznena djela, to su žrtve koje se srame i zapravo mislim da, kad će ona imati potpuno povjerenje u sustav, da će je on zaštititi, tu ćemo malo uspjeti uhvatiti i ovog sivog", misli Melita Čusek, v.d. ravnatelja Uprave za socijalnu politiku.

Je li moguće izliječiti počinitelje?

Prvi korak je u edukaciji i podizanju svijesti o problematičnim ponašanjima. "To su bilo kakvi znakovi koji pokazuju da osoba ne poštuje nas kao osobu i da krši neke norme i prelazi preko našeg negodovanja. Ako mi u nekim drugim životnim situacijama nešto ne želimo, a ta osoba nas prisiljava, ucjenjuje, na različite načine je fizički agresivna, a onda se kasnije ispričava i moli", objašnjava Arbanas.

Psihijatar Arbanas dodaje kako je počinitelje moguće izliječiti - najviše ih motivira želja da se više ne vrate u zatvor. A prvi korak prema izlječenju žrtava je - sustav kojem će moći vjerovati.