Psihijatar otkrio mračnu taktiku pedofila kojom drže dijete u šaci: 'Ovo zlostavljači rade'

Razbijena je masovna pedofilska mreža, a međunarodna je akcija otkrila da ju je vodio Hrvat. Riječ je o 29-godišnjaku koji je seksualno zlostavljao dijete, to snimao i poslije dijelio u grupi s više od 250 članova iz cijelog svijeta.

Kako ima onih koji možda i u ovim trenucima trebaju pomoć ili ih zanima kako zaštititi svoju djecu i prepoznati opasnosti – za savjet smo upitali i psihijatra koji se ovom problematikom bavi.

Goran Arbanas, psihijatar i psihoterapeut, savjetuje: "Ako vidimo da se naše dijete odjednom počelo ponašati drugačije nego što je to bilo ranije, na primjer, da s nama više o nekim stvarima ne razgovara ili ako nam je dijete prije vrlo rado dalo da pogledamo poruke ili nešto što gleda, a sad odjednom to počinje skrivati – to može biti znak da se nešto zbiva. Naravno, mogu biti i drugi razlozi iza toga."

Kaže da je kao preventiva dobro da unaprijed stvorimo nekakav odnos s djetetom, tako da ono zna da o svemu može razgovarati i da neće biti kažnjeno.

"Zlostavljači prijete da će se djetetu ili njemu bliskoj osobi nešto dogoditi", rekao je dr. Arbanas.

Svi koji žele više informacija ili trebaju pomoć, mogu se javiti na Hrabri telefon za djecu: 116 111

Tu je i broj za mame i tate: 0800 0 800

Hrabri telefon može se kontaktirati i šreko Whatsuppa, na mail, preko Facebooka i na druge načine, a detalji se mogu naći OVDJE.

