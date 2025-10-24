Monstrum u Hrvatskoj! Pedofil zlostavljao curicu, ostvario kontakt s više desetaka žrtava

Strašan slučaj pedofilije - nakon velike međunarodne akcije Hrvatska policija uhitila je 29-godišnjeg muškarca zbog višestrukog spolnog zlostavljanja mlađeg, ženskog djeteta na području županije na zapadu Hrvatske te dijeljenja materijala seksualnog zlostavljanja djece.

Muškarac je osumnjičen da je organizirao i upravljao grupom s više od 250 članova iz različitih zemalja, koji su razmjenjivali materijale seksualnog zlostavljanja djece.

Policija je u istrazi pronašla i više od 250 fotografija i videozapisa, a otkriveno je kako je putem društvenih mreža i chat aplikacija počinitelj ostvario kontakt i s još nekoliko desetaka žrtava.

Posebno šokantno je otkriće da se komunikacija odvijala u prostorima obiteljskih kuća u vrijeme kada su roditelji bili prisutni u kući pa čak i u istoj prostoriji. A neka djeca su s počiniteljem komunicirala putem izravnog video prijenosa čak i tijekom nastave u školi.

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović otkrio je još neke detalje: "On je i optužen da je seksualno zlostavljao - ne samo maloljetno dijete koje mu je bilo i fizički dostupno - nego i 30-ak osoba i to 20 iz hrvatske i 10 iz inozemstva. To se klupko dodatno istražuje, ne samo u Hrvatskoj. Ali sve o čemu govorimo do sada bilo je toliko jasno da je bilo moguće podnijeti kaznenu prijavu. On je u pritvoru, rekao je Božinović."

Alen Delić, stručnjak za internetsku sigurnost, komentirao je ovaj slučaj za RTL Danas kojeg smo pisali pokazuje li ovaj gnjusni slučaj kakve se stvari događaju na internetu ali i da roditelji nemaju pojma što im djeca rade na internetu.

"Često volimo reći da mladi jako dobro znaju što rade čim drže mobitel. Nažalost, moramo još više raditi na edukaciji, moramo pričati o ovim problemima i na različitim mehanizmima koji su ekstremno izazovni kako ovo implementirati da bi se ovakve stvari prestale događati", rekao je Delić.

Puno mjesta na kojima se može 'vrebati'

Otkrio je i koliko su u stvarni end-to-end enkripcija grupe na WhatsUpu, Telegramu, Signalu opasne. "One su iznimno opasne, a jako su raširene i komunikacija je na različitim platformama. Cijeli niz je mjesta gdje se može vrebati, organizirati grupe, eventualno nas spašava da što je veća grupa, da se možda nešto procuri i da se netko može infiltrirati. Poanta same enkripcije je anonimizacija na samom internetu i ideja je da i dvije osobe mogu razgovarati tako da nitko ne može ući u tu komunikaciju. Ako vi nešto šaljete meni cilj je da isključivo nas dvoje možemo vidjeti što je u toj komunikaciji", rekao je.

Na pitanje koliko je policija tu nemoćna i misli li da ih provideri obavještavaju što je u komunikaciji bilo, kaže da se u ovom slučaju kao i u ranijim da kad se dođe do ovakvih počinitelja da iznimno ovisi o velikoj međunarodnoj suradnji, da ovisi o različitim elementima i dokaznih radnji. "Treba doći do samog uređaja i do curenja podataka da bi se moglo doći do samih počinitelja. To je jako težak posao", naveo je.

I žrtve se teško otkrivaju. "Moramo razumjeti da i mladi, posebno maloljetnici žive u digitalnom dobu, komuniciraju i imaju svoj način zabave. Mala je razlika i brzo se prijeđe granica kad više ne znaju što rade, a onda kad postane žrtva jako je teško da se dođe do toga da žrtva prvo kaže svojim roditeljima, u školi, policiji, prijateljima da bi se moglo djelovati i na tome moramo raditi", upozorio je ovaj stručnjak.

