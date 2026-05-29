Izvješće otkrilo strašnu istinu: Zbog seksualnog nasilja stavljeni su na crnu listu

Izraelska i ruska vojska uvrštene su na crnu listu Ujedinjenih naroda zbog seksualnog nasilja u sukobima, prvenstveno na temelju svjedočanstava zatvorenika, navodi se u godišnjem izvješću u koje je agencija France Presse u četvrtak dobila uvid.

Glavni tajnik UN-a Antonio Guterres je prošle godine upozorio dvije zemlje na moguće uvrštavanje na taj popis.

"UN je nastavio bilježiti incidente i seksualno nasilje” u kontekstu rata u Ukrajini i na okupiranim palestinskim područjima, stoji u novom dokumentu koji bi uskoro trebao biti poslan članicama Vijeća sigurnosti.

Ne obaziru se na upozorenja

U izvješću se izražava žaljenje što vlasti dviju zemalja usprkos upozorenjima nisu omogućile pristup UN-ovim istražiteljima, piše France Presse.

Kod Izraela je "2025. nastavljeno bilježenje slučajeva seksualnog nasilja nad Palestincima zatočenima u Izraelu i na okupiranim palestinskim područjima”, navodi se.

Naglašava se da slučajevi koje su Ujedinjeni narodi potvrdili ukazuju na dugogodišnje seksualno nasilje. UN je primjerice 2025. potvrdio nekoliko slučajeva iz 2023. uključujući "mučenja” 14 muškaraca, sedam žena, devet dječaka i jedne djevojčice u Pojasu Gaze i na Zapadnoj obali.

Nasilje uključuje silovanje predmetima, grupno silovanje, fizičko nasilje nad genitalijama, prisilnu golotinju i pretrese do gola "bez jasnog sigurnosnog razloga”.

UN kao počinitelje navodi pripadnike izraelske vojske, sigurnosnih snaga i zatvorskih službi, prenosi francuska agencija.

Zlostavljanje ratnih zarobljenika

Izrael je preduhitrio uvrštavanje na popis osudivši u četvrtak ujutro "sramotnu i apsurdnu” odluku Guterresa za koju navodi da izjednačava Izrael i Hamas, palestinski militantni pokret koji se već nalazi na listi.

"Završili smo s ovim glavnim tajnikom”, rekao je izraelski veleposlanik pri UN-u Danny Danon u videoporuci objavljenoj na X-u, označivši time početak "zamrzavanja" odnosa Izraela s uredom glavnog tajnika do kraja njegovog mandata 31. prosinca 2026. godine.

Po pitanju Rusije u izvješću se govori o seksualnom nasilju na okupiranim ukrajinskim područjima i u Rusiji od strane oružanih snaga i zatvorskih službi, prvenstveno nad ratnim zarobljenicima koji su o tome svjedočili nakon oslobađanja.

Oslanjajući se na podatke UN-ove promatračke misije za ljudska prava u Ukrajini, dokument navodi 310 slučajeva seksualnog nasilja povezanih sa sukobom, uključujući silovanja, genitalna sakaćenja i elektrošokove, od kojih je velika većina počinjena nad muškarcima.