Ukrajina je u škripcu, Zelenski poslao hitno pismo Trumpu: 'Molim vas za pomoć'

Ukrajina se suočava s nedostatkom sustava protuzračne obrane. Predsjednik Volodimir Zelenski poslao je hitno pismo američkom predsjedniku Donaldu Trumpu u kojem ga upozorava na manjak oružja, a osobito protubalističkih obrambenih sposobnosti, piše Kyiv Independent.

Apel dolazi u vrijeme dok Rusija pojačava masovne zračne napade na Ukrajinu i javno prijeti novim valom dalekometnih udara na Kijev, uključujući napade na lokacije koje je Moskva opisala kao ukrajinske "centre za donošenje odluka".

"Što se tiče protuzračne obrane od raketa, oslanjamo se na naše prijatelje", navodi se u pismu u koje je Kyiv Independent imao uvid. "No, kada je riječ o obrani od balističkih projektila, ovisimo gotovo isključivo o Sjedinjenim Državama."

Ukrajinski dužnosnici strahuju da bi ograničene zalihe presretača Patriot i drugih sustava sa Zapada teško mogle izdržati ovakvu razinu bombardiranja. "Situacija je doista teška po pitanju protubalističke obrane", izjavila je za Kyiv Independent osoba upućena u problematiku.

Zelenski Trumpu: 'Molim vas za pomoć'

Prema riječima dužnosnika, ukrajinska veleposlanica u SAD-u Olha Stefanišina dostavila je pismo Bijeloj kući, predsjedniku Zastupničkog doma Mikeu Johnsonu i drugim članovima Kongresa.

Pismo također odražava rastuću zabrinutost Kijeva zbog poteškoća u nabavi oružja kroz program Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), koji saveznicima iz NATO-a omogućuje financiranje kupnje američkog oružja za Ukrajinu.

"Trenutačna dinamika isporuka kroz program PURL više ne odgovara stvarnoj prijetnji s kojom se suočavamo", piše u pismu. "Molim vas za pomoć u zaštiti ukrajinskog neba od ruskih projektila."

"U ime ukrajinskog naroda, s poštovanjem molim predsjednika i američki Kongres da ostanu angažirani", navodi se. "I da nam pomognu osigurati ovo ključno sredstvo zaštite od ruskog terora - rakete Patriot PAC-3 i dodatne sustave - kako bismo zaustavili ruske balističke projektile i druge raketne napade."

Najnoviji ruski napad velikih razmjera dodatno je istaknuo sve veći pritisak na ukrajinsku protuzračnu obranu. Ukrajinske zračne snage izvijestile su da su ruske snage tijekom masovnog noćnog napada 24. svibnja lansirale 90 projektila i 600 dronova.

Zelenski je još 16. travnja naložio zapovjedniku zračnih snaga Mikoli Oleščuku da hitno kontaktira partnerske zemlje koje su obećale rakete Patriot i druge zalihe za protuzračnu obranu, s obzirom na to da su se ukrajinske zalihe presretača nastavile smanjivati. Ta je direktiva uslijedila nakon upozorenja Zelenskog da su zalihe projektila Patriot američke proizvodnje dosegle kritičnu razinu.