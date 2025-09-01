Šokantno otkriće: Kraljica Camilla doživjela seksualni napad, obranila se posebnom taktikom?

Kraljica Camilla (78) u mladosti doživjela je neugodno iskustvo u vlaku. Naime, prema podacima iz knjige "Power and the Palace: The Inside Story of the Monarchy and 10 Downing Street", čije su ulomke prenijeli britanski mediji, nepoznati muškarac je Camillu pokušao dirati, a ona je reagirala onako kako ju je naučila majka, skinula je cipelu i udarila ga potpeticom. Na postaji Paddington potražila je pomoć od osobe u uniformi, a napadač je ubrzo uhićen.

O ovom događaju Camilla je kasnije pričala Borisu Johnsonu (61) dok je bio gradonačelnik Londona. Razgovor se odvijao u okviru inicijative za otvaranje kriznih centara za žrtve silovanja, a Camilla je kasnije svečano otvorila dva takva centra. Njezino osobno iskustvo dodatno je oblikovalo njezin angažman u borbi protiv nasilja nad ženama i obiteljskog nasilja.

Ona se godinama zalaže za ovu temu – ne samo u Ujedinjenom Kraljevstvu, nego i u svijetu. Pokroviteljica je The Mirabel Centra u Lagosu, prvog nigerijskog centra za žrtve seksualnog nasilja, a još 2013. u Clarence Houseu organizirala je raspravu o silovanju i seksualnom zlostavljanju te pokrenula inicijativu The Wash Bags, osiguravajući osnovne higijenske potrepštine žrtvama nakon forenzičkog pregleda.

O ovom problemu govorila je i u dokumentarnom filmu iz 2024. "Her Majesty The Queen: Behind Closed Doors", objašnjavajući koliko je zastrašujuće živjeti s nasilnim partnerom i kako kontrola nad novcem, odjećom i društvenim životom polako uništava samopouzdanje. Dokumentarac je dobio pohvale organizacija koje se bave prevencijom nasilja jer jasno pokazuje zašto mnogi ljudi ne prepoznaju zlostavljanje i nemaju alate za zaštitu.

