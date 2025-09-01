Prvi dan nove ekipe bravo! radija nije prošao kako su očekivali: 'Što se događa?'

Prvi dan emisije bravo! jutro koju po novome vode Ivana Mišerić (39), Filip Han i Bruno Bucić, od samog je početka imao posebno obilježje jer se tijekom programa u studio pojavio hrvatski pjevač Petar Grašo (49) kako bi im osobno zaželio dobrodošlicu i na taj način obilježio njihov početak u novom radijskom okruženju. Do ovog ljeta emisiju su na bravo! radiju vodili Marko Bratoš, Hrvoje Kečkeš (50) i Dora Srdar koji su se u posljednjim emisijama oprostili od slušatelja, predali mikrofon nasljednicima i krenuli dalje u nove profesionalne izazove.

Time je završila jedna etapa u jutarnjem programu, a započela nova, u kojoj je bravo! okupio trojac s različitih postaja – Ivanu Mišerić, koja je prepoznatljiva po dugogodišnjem radu na Otvorenom radiju, Filipa Hana, koji je gradio karijeru na Narodnom radiju te Brunu Bucića koji dolazi s Entera.

Iznenađenje u studiju

Ulazak Graše u studio zatekao je novu voditeljsku ekipu nespremnom pa je Ivana u čudu pitala: "Što se ovdje događa?".

Grašo im je objasnio kako ih je došao pozdraviti i poželjeti im sreću na radiju s kojim i sam već godinama ima suradnju, dodavši da vjeruje kako su oni troje sjajna kombinacija koja će se dobro uklopiti u atmosferu i donijeti novu energiju u program. Nakon toga Ivana je pustila njegovu pjesmu "Vera od suvog zlata", a Grašo je otkrio i veliku vijest za svoju publiku – nakon pet rasprodanih koncerata u Lisinskom najavio je i šesti, koji će se održati 17. ožujka sljedeće godine, svega dva dana prije njegova pedesetog rođendana.

Foto: Antonio Ahel/ata Images/pixsell

Objasnio je kako ranije nije bilo slobodnih termina u dvorani te da će upravo taj koncert imati posebno značenje jer će njime obilježiti i 30 godina karijere.

Novi planovi za bravo! jutro

Na kraju emisije Ivana je priznala kako na početku nije mogla vjerovati da je u studio došao pravi Grašo, ali da im je upravo to pokazalo kako će im atmosfera u novom radijskom okruženju biti zanimljiva i dinamična. Dodala je da, ako početak izgleda ovako, slušatelji mogu očekivati puno toga i u nastavku.

Kako bi se što bolje približili publici, nova ekipa bravo! jutra planira i turneju po gradovima diljem Hrvatske, pa će svakog petka emisiju voditi iz druge sredine, a prva lokacija bit će otkrivena već u petak u programu između šest i devet sati.

